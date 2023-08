Daghoroscoop 22 augustus - Steenbok: Je kunt in de spotlights terecht komen!

VANDAAG JARIG

Jouw carrière zou de komende maanden op rolletjes moeten lopen en omdat jouw financiële planeet ook actief is, zou je daarvan de vruchtbare kansen kunnen plukken. Misschien kan een ingreep nodig zijn als er geld binnenkomt dat je totaal niet hebt verwacht. Deskundig advies lijkt dan gewenst.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Je zit in een periode waarin je geneigd bent op alle slakken zout te leggen. Dat kan mensen van je vervreemden. Een consult met een psycholoog kan diegenen helpen die een moeilijke, stormachtige relatie hebben en daarmee in de knoop zitten.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Er kan een relatie ontstaan met een collega en je zult genieten van de geneugten van het leven. Maak je een gezonde routine als yoga eigen en drink liever kruidenthee dan koffie. Een hond kan ervoor zorgen dat je elke dag gaat wandelen.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Geldzorgen kunnen je parten spelen. Verwijder alle overdreven posten uit je budget en ga door met hard werken. Ouders zouden extra energie moeten steken in hun kinderen en intussen ook genieten van hun malle fratsen.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Er kan je een drukke dag te wachten staan, terwijl je de vraag moet beantwoorden of je van baan wilt veranderen of een eigen bedrijf wilt starten. Als je je niet optimaal voelt, moet je niet wachten om een arts te raadplegen.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Doe kalm aan als het om kostbare aankopen gaat. Nonchalant met geld omgaan is onverstandig. Doe eerst research en vergelijk prijzen. De schrijvers onder jullie zullen geïnspireerd zijn en ontwerpers kunnen hun creativiteit benutten.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Besteed extra aandacht aan je financiën en bezit, maar raak er niet zozeer door gealarmeerd dat jouw vermogen om vrijelijk te handelen afneemt, uit angst iets kwijt te raken. Wees zo wijs om het voor jezelf te houden als collega’s je ergeren.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Jouw energie en enthousiasme nemen toe en het leven kan er zelfs riant uitzien. Het tij is aan het veranderen en er is een oplossing op komst voor een frustrerende situatie. Houd er rekening mee dat je het druk zult hebben.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Help anderen, maar doe het niet ten koste van jezelf. Er kan sprake zijn van eenzaamheid en persoonlijke beperkingen. Neem er de tijd voor om jouw gedachten en gevoelens te analyseren, zodat je jezelf beter begrijpt.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Geen geschikte dag om af te gaan op jouw instinct, want je kunt er faliekant naast zitten. Neem nu geen belangrijke beslissingen. Jouw vermogen om de juiste inschatting te maken is beperkt en de kans verkeerd te kiezen is groot.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Je kunt in de spotlights terechtkomen en geroepen worden om de leiding van een bepaalde taak op je te nemen. Een nieuw project kan je aanzienlijke macht verschaffen. Jouw rol in de maatschappij en status kunnen toenemen.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Wees bereid alle opties te overwegen die betrekking hebben op educatieve trainingscursussen. Ga in gesprek met zakenlui in het buitenland als je met een eigen bedrijf meer succes wilt oogsten. Doe nieuwe levenservaring op.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

De kosmos voegt kracht en vitaliteit toe aan jouw charme. Je kunt indruk maken, waardoor zaken in je voordeel uitpakken. Alles wijst op een gezegend financieel en romantisch pad. Stop met iets dat afbreuk kan doen aan jouw integriteit.

