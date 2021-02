Prima plan, dat vaccinatiebewijs!

Minivolksopstand

Een vaccinatieplicht behoort wettelijk, helaas zou ik bijna zeggen, niet tot de mogelijkheden. En ach, dat is ergens misschien maar goed ook, want ik voorspel een compleet hysterische minivolksopstand onder een select gezelschap van fanatieke anti-vaxxers dat werkelijk gelooft dat je door vaccineren minimaal gechipt wordt ter voorbereiding op ’The Great Reset’ óf dat je doodgaat aan een overdosis lood of autisme-gen.

Geen podium

Ik zie ze al zitten, schuimbekkend aan tafel bij Jinek of bij de hele kliek van Op1 en dat zelfs Sven Kockelmann dan geen woord tussen de never-ending woordendiarree van onwaarheden krijgt. Vermakelijk, dat zeker. Maar ook dodelijk vermoeiend en gewoonweg niet wat we zouden moeten willen – we hebben belangrijkere zaken om ons druk over te maken. Fake-verhalen horen geen enkel podium te krijgen.

Laf

Ik voel er alles voor, dat je pas weer naar school, je favoriete kroeg of je werk mag als je kunt een bewijs kunt overleggen dat je gevaccineerd bent. We zitten nu al een jaar met z’n allen in de diepe shit en het wordt tijd dat we daaruit komen. Je hebt nu, maar ook over een jaar niets te zoeken in een café als je daar mogelijk met een kolonie aan virusdeeltjes zit. En kom me niet aan met ’als de rest gevaccineerd is, hoef je je daarover toch geen zorgen te maken?’. Als je zo laf bent je veiligheid te halen uit de vaccinatiebereidheid van een ander, moet je daar ook maar de gevolgen van dragen.

Paspoort

Een vaccinatiebewijs is geen vaccinatieplicht. En ook niet indirect. Het is en blijft jouw keuze het niet te doen, het is alleen – zoals met alle keuzes die je maakt – niet zonder gevolgen. Je hoeft ook geen paspoort te halen bij de gemeente. Je hebt dan alleen wel een probleem als je van plan bent naar Amerika te vliegen – om maar iets te noemen. Dan moet je dus thuisblijven. Of naar een vakantiehuisje op de Veluwe.

Zoals bij alle maatregelen en plannen rondom corona, zal ook hier aan de voorkant wel weer heel hard over geschreeuwd worden. Daar zijn we goed in, in dit land. We deden het bij de mondkapjes, maar daarover werd het al snel stil. Je ziet hooguit hier en daar nog een stille en dappere verzetsstrijder: zo’n (vaak dikke) man die demonstratief zijn fikse neus over de rand van zijn ’muilkorf’ laat bungelen. Het heeft iets lachwekkends.

Voor gek

Over de avondklok schreeuwde een deel van het land zich ook de longen uit het lijf. Wars van iedere overheidsbemoeienis stonden ze op, onder meer, het Museumplein – compleet voor gek. Wij hebben in elk geval genoten van de beelden op het nieuws; lekker live de waterkanonnenshow bekijken. Vermaak anno 2021. Inmiddels zitten deze mensen weer allemaal te Netflixen na 21.00 uur. Met hun principes.

Eigen gezondheid

Protest kenden we ook als het om vaccineren gaat. Ondertussen is de vaccinatiebereidheid sinds november 2020 wél met 21 procentpunt gestegen. We gaan dat vaccin massaal halen, daar heb ik alle vertrouwen in. Op een enkele starre corona-ontkenner na. Het vaccinatiebewijs (en vaccineren natuurlijk) is dé manier om weer te kunnen deelnemen aan het leven zoals we dat kenden. Het bewijs geeft je toegang tot feestjes, onderwijs, je werk, een vliegtuig maar nog beter: tot je eigen gezondheid.

Opschieten

Enig punt van kritiek van mij is nu dat met dit vaccinatietempo en met deze volgorde de 80-plussers binnenkort allemaal naar festivals en kroegen mogen en wij nog niet. Het kan me niet snel genoeg gaan, die hele operatie. Kom maar door met die prik; ik kan niet wachten tot we deze zomer weer de terrasjes op kunnen. En dan zal ik mijn vaccinatiebewijs met de allergrootste glimlach aan eenieder die erom vraagt tonen.