Iris ziet besparen als sport: ’Mensen noemen me gierig’

Liefde voor koopjesjagen

„Besparen is een sport en ik ben bloedfanatiek. Mijn portemonnee kan amper dicht door de spaarpassen en op mijn telefoon staan zeker twintig kortingapps. Ik ben vooral fan van zegeltjes: ik spaar ze allemaal. Ik hoef zelf niet tig keer naar de Efteling, maar zo’n volle kaart levert me op Marktplaats € 2,50 op. Deodorant of tandpasta koop ik alleen bij 1+1 acties. Ik loop net zolang met uitgroei rond tot de haarverf in de aanbieding is. Besparen betekent ook investeren: is die dure koffie afgeprijsd, dan sla ik in voor het hele jaar.

Mijn liefde voor koopjesjagen ontstond op mijn 21e. Ik had ongemerkt zoveel Air Miles gespaard dat ik honderden euro’s korting kreeg in de bouwmarkt, ideaal tijdens de dure verbouwing. Er ging een wereld voor me open. Nu zie ik het als een leuke uitdaging die me veel vrijheid geeft: ik hou geld over voor leuke dingen en hoef geen gigantisch salaris te verdienen om rond te komen. Ik noem dat geldbewust, maar sommige mensen noemen me gierig.”

Boze berichten

„Op Instagram probeer ik te inspireren, maar krijg ik ook vaak boze berichten dat ik niet mag besparen; dat schijnt alleen iets voor arme mensen te zijn. Zo hoor ik dat ik mijn kleding niet mag kopen bij de kringloop. En dat ik met mijn TooGoodToGo-box het eten steel van mensen in de bijstand. Raar vind ik dat… ik sta toch niet bij de Voedselbank in de rij?!

Die discussies voer ik alleen online met onbekenden. Niet dat al mijn vrienden me begrijpen, maar dat hoeft ook niet. Mijn man doet dat ook niet: hij is juist een big spender. Als hij een dure gadget koopt, denk ik wel eens: moet dat? Maar ik laat hem er wel vrij in; net zoals hij mij m’n gang laat gaan met besparen. Dat is onze gulden middenweg.

Weet je trouwens waar ik veel reacties op krijg? Dat mijn dochter Penny heet. Maar ik heb haar echt onbewust naar een munt vernoemd.”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).