’Veel nabestaanden van NSB’ers dragen een loodzware last met zich mee’

„Het was de derde map die ik opende. Vreemd, dacht ik. Deze namen ken ik niet. In de doos met beveiligde dossiers van mijn familie bleken ook papieren te zitten met stukken over een andere NSB’er. Ik bracht hem met rode wangen terug naar de balie en voelde me een totale voyeur. Alsof ik iemands privacy had geschonden.

Besmette naam

Zo’n tweeënhalf jaar geleden deed ik in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) onderzoek naar mijn overgrootvader, schilder en prominent NSB’er Ed Gerdes. Ik bladerde door processtukken van het oorlogstribunaal in Dordrecht, redes die hij had gehouden over ‘wansmaak en gezonde kunst’, briefkaarten die zijn zoon vanaf het Oostfront had verstuurd, lidmaatschapskaarten van de NSKK en ik las veel brieven.

Brieven waarin mijn overgrootvader zijn zoon opdroeg om ‘in dagen van de beproevingen pal achter de Führer te staan’, brieven waardoor ik besefte dat ook mijn oma vanwege de keuze van haar vader werd verdacht van NSB-sympathieën.

Mijn excentrieke oma Sacha die me als meisje voorlas uit Paulus de Boskabouter, die thee serveerde uit gebarsten kommen, die een scherpe tong had, was verscheurd geweest door liefde en schaamte. Een leven lang was ze gebukt gegaan onder dit geheim en de besmette naam van haar vader.

Hitler-verering

Toen ik het Nationaal Archief bezocht was ik aan het idee gewend dat ik niet alleen een opa had die was geridderd voor zijn deelname aan het gewapende verzet, maar ook een overgrootvader die Hitler aanhing. En toch gaf de Hitler-verering van een familielid me opnieuw kippenvel en buikpijn.

Deze beveiligde CABR-archieven zijn nu nog beperkt openbaar. Om dossiers in te kunnen zien moet er digitaal een inzageverzoek worden ingediend, een archiefmedewerker doet het vooronderzoek. Vanaf 2025 verandert dit en zullen via het project ‘Oorlog voor de Rechter’ 300.000 strafdossiers openbaar worden, waardoor ze online door iedereen te raadplegen zijn.

Het is nogal wat dat verledens waar al zo lang een schaduw over ligt, publiekelijk worden, vooral omdat de betrokkenen zelf die dossiers vaak nog niet eens hebben durven openen.

’Knoop in mijn buik’

Ik koos ervoor om mijn familiegeschiedenis te openbaren in een boek* en zo af te rekenen met de schaduw. Nadat het was verschenen, ontving ik veel persoonlijk berichten. Zo schreef iemand: ‘Ik kreeg halverwege zo’n knoop in mijn buik dat ik ben doorgebladerd naar het einde. Wat het precies is weet ik niet, maar heeft misschien met mijn onbekende en onbewuste historie te maken.’

Iemand anders mailde: ‘Veel herkenning over doodzwijgen en onbekende verhalen die boven de familie hingen en waar je geen weet van had, maar het wel voelde.’

Als ik ergens over mijn boek spreek en aan de zaal vraag wie er ook een geheim in de familie heeft, steekt er bijna nooit iemand een hand op, maar altijd komen mensen naderhand naar me toe om te zeggen dat er bij hen ook zo’n soort verzwegen oorlogsverhaal speelt. Zelden zullen ze het in openbaar vertellen.

Bekijk ook: De vader van Isabel zat bij de Waffen SS

Ik ben de eerste die meer aandacht en openheid voor dit deel van onze geschiedenis toejuicht. Meer inzicht in wat ik de glijdende schaal noem, laat ons het populisme van nu hopelijk ook beter begrijpen. Mensen worden niet zomaar ‘fout’ of dader, er gaat van alles aan vooraf.

Ik hoop dat we hier heel voorzichtig mee omgaan, dat we ons realiseren dat de kale feiten in dossiers een context kennen, dat we ons realiseren dat veel nabestaanden van NSB’ers een moeizame relatie met hun familie hebben en een onzichtbare, loodzware last met zich mee dragen.

Niet zelden stellen ze hun leven in dienst van anderen. Omdat ze het idee hebben dat ze iets goed moeten maken. We dragen zoveel emotionele ballast over, van generatie op generatie, zonder dat we het verhaal erachter kennen. Want dat is meestal verzwegen.”

*Miloe van Beek schreef het boek ‘Daar praten wij niet over, de erfenis van een oorlogsverleden’ Uitgeverij Orlando

