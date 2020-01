De Dolly Dots ’te oud’? Wat een onzin!

De Dolly Dots gaan het theater weer in. Twitter klapt uit elkaar. ’Hebben ze geld nodig?’ ’Kunnen deze vrouwen niet tegen zichzelf beschermd worden? Met wat inlegverband, kukident en een looprek moet dat zeker gaan lukken’. Vooral de kritiek op hun uiterlijk vind ik weerzinwekkend.

Mijn moeder leerde mij al op jonge leeftijd: ’Heb je niets aardigs te zeggen? Hou dan gewoon je mond.’ Wat is dat toch dat vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd gewoon tot hun sokken worden afgebrand als ze er nog verdomd goed uitzien? Is het angst? Afgunst? Er is heus wel een fillertje hier en een botoxje daar gebruikt. Nou én? Ik zie gewoon vijf prachtige, energieke vrouwen die tegen de zestig lopen. Ik zie echt geen vrouwen die wanhopig de tand des tijds willen tegenhouden.

Mikpunt van spot

Waarom zijn vrouwen, en zeker vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd, toch altijd het mikpunt van spot? Doen ze niets aan hun uiterlijk, dan zijn het ouwe tangen. Doen ze wel iets aan hun uiterlijk, dan sporen ze niet. Hoe halen ze het in hun hoofd om weer het theater in te gaan? Hoezo gaan ze weer optreden? Gaan ze nou echt weer op het podium staan om alle hits van toen, afgewisseld met anekdotes, ten gehore brengen? Ze zijn al zó oud!

Nee. Zij zijn niet oud. Jij bent zelf een uitgedroogde krentenbol. Wat ik denk? Ik denk dat al die mannen en vrouwen die met hun idiote, zogenaamd grappig bedoelde opmerkingen de Dolly Dots te grazen willen nemen, een spiegel werd voorgehouden. Een spiegel die werd vastgehouden door vijf fantastisch eeuwig jonge vrouwen.

Jeugdherinneringen

Door vijf vrouwen die tien jaar lang ontzettend veel succes hadden in Nederland en in de rest van de wereld. Die bij iedereen tussen de veertig en zestig warme jeugdherinneringen oproept. Alle meisjes wilden één van hen zijn. Alle jongetjes wilden met één van hen zijn. En dat ze daardoor, uit pure afgunst, in de baas zijn tijd, snel met hun gifklauwtjes op hun toetsenbordjes zijn gaan rammen.

Een andere verklaring kan ik niet verzinnen. Of misschien ook wel. Dat soort mensen hadden vast geen wijze moeder die hen leerde: ’Heb je niets aardigs te zeggen? Houd dan gewoon je mond.’

Kijk. Zo kan het ook: