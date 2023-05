Ik schaam me voor mijn lijf, hoe krijg ik weer zin in seks?

DE VRAAG

Sinds een paar weken heb ik, vrouw van 56, contact met een hele leuke man van 49. Ik leerde hem kennen toen ik letterlijk tegen hem aanbotste en hij mij een heel lief compliment maakte. We zijn al een paar keer wat gaan drinken en we appen elkaar van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Aan alles merk ik dat ik hem meer dan leuk vind en hij mij ook.

Mijn lijf

Wat is nou mijn probleem? Ik durf die volgende stap niet te zetten omdat ik me, sinds ik in de overgang ben, schaam voor mijn lichaam. Tot mijn vijftigste was er niets aan de hand. Een week na mijn vijftigste verjaardag kreeg ik mijn eerste opvlieger en vanaf dat moment kreeg ik te maken met alle narigheden die die overgang blijkbaar met zich meebrengt. Gelukkig heb ik een onwijs fijne huisarts die mij hormonen voorschreef waardoor alle klachten en ongemak snel verminderden. De afgelopen zes jaar ben ik wel veertien kilo aangekomen, mijn taille is verdwenen en ik heb echt zo’n overgangsbuikje. Lijnen hielp niet en van sporten houd ik niet.

Mijn vriend die zeven jaar jonger is wil ik niet confronteren met dit lijf. Ik heb al een paar keer gezegd dat ik me onzeker ben gaan voelen over mijn veranderde lichaam maar daar reageert hij nooit op. Elke keer zegt hij dat hij mij prachtig vindt maar ik voel me gewoon niet sexy meer. Daardoor heb ik ook geen zin in seks. Ik voel zelfs fysiek ongemak als hij mij stevig omhelst en ik mijn buik tegen de zijne aan voel drukken. Vriendinnen van mij zeggen dat ik me niet aan moet stellen maar als ik hen ondervraag hoor ik ook alleen maar dat ze hun veranderde lichaam verafschuwen waardoor ze liever geen seks meer hebben met hun man.

Eigenlijk lees ik hier nooit iets over. Hoe kom ik af van mijn afkeer tegen mijn lijf? Hoe krijg ik weer zin in seks? Liefs, ikke.

HET ANTWOORD

Joehoe Ikke,

Ik moest denken aan een uitspraak die een vriendin van mij ooit deed toen we bespraken hoe eng we het vonden om voor de eerste keer seks te hebben met een nieuwe partner. Ze zei: ‘Als een man zin in je heeft maakt het hem eigenlijk geen zak uit of je nou twee of drie tieten hebt’. Jouw nieuwe vriend kent je niet anders dan zo. Dat je ooit een smalle taille had en een platte buik zegt hem niks. Dit ben jij nu.

Jouw probleem is, en ik herken mezelf daar enorm in, is dat je jezelf nog steeds bekijkt door de ogen van de pre-menopauzale vrouw die je ooit was. Naast alle fysieke ongemakken waar we mee te dealen krijgen in deze periode van onze levens, moeten we ook nog eens razendsnel gaan accepteren dat dat lichaam van weleer foetsie is. Wij vrouwen, en zeker vrouwen van onze generatie, zijn nog steeds zo gericht op de seksualiteit van onze partner! Niet alleen als het gaat om het orgasme, maar we bekijken onszelf ook door de ogen van die ander waardoor we niet gericht zijn op ons eigen genot.

Nu weer terug naar jouw vraag. Hoe krijg jij weer zin in seks? Een kant-en-klare oplossing heb ik helaas niet voorhanden. Wat ik wel weet is dat seks meer is dan de daad. Meer dan alleen je lichaam. Je seksuele energie moet, los van jouw ‘afkeer’ voor seks, gewoon weer gaan stromen. De bevestiging dat jij het waard bent om van te genieten moet vanuit jezelf komen. Je sexy voelen zit hem niet in die platte buik, die stevige tietjes of die pronte billen waar wij vrouwen tot op de dag van vandaag mee worden geassocieerd en geconfronteerd via reclame, social media of andere bronnen. Jouw seksuele energie zit in alles wie jij bent. Van je haarwortels tot en met je teennagels.

Richt je niet op dat (mannelijke) beeld dat rondom ons heen is gecreëerd dat ‘sexy zijn’ en ‘seks in het algemeen’ staat voor lust en geilheid. Gewoon zin hebben in het leven, genieten van wat er op je pad komt, je leuk aankleden, de zon op je gezicht voelen, lief voor anderen en voor jezelf zijn is ook seks. Het is niet een op zichzelf staand iets. De volgende keer als jij en je vriend elkaar omhelzen? In plaats van afkeer te voelen, probeer dan eens gewoon te genieten van de warmte tussen jullie twee en laat je niet zo leiden door het idee dat er stomende geile seks op zou moeten volgen.

Dikke kus, Miriam.

(Ps. Een goede tip is het boek ‘Alleen voor vrouwen’ van Marleen Janssen. Een fantastisch boek over hoe jij je lust weer aan kan wakkeren. Google haar maar eens.)

