Daghoroscoop 5 januari

VANDAAG JARIG

Met Pluto sinds 2008 in jouw teken kun je met succes gewicht hebben verloren en een gezonder regiem kunnen volhouden. Dat kan ook het gevolg zijn van een medische ingreep. Het effect blijft komend jaar hetzelfde; je zal gefocust blijven op jouw lichaam, imago, creativiteit en plezier.

RAM

Raak niet betrokken bij andermans problemen. Als je geen “nee” durft te zeggen, kom je in een situatie terecht die je liever wilt vermijden. Het geven van een ondoelmatig advies is ook een valkuil waarin je liever niet zult tuimelen.

STIER

Tegenslag, onderbrekingen en veranderingen te elfder ure kunnen je van slag brengen. Verzet je er niet tegen, hoe moeilijk dat misschien ook is. Zorg voor duidelijke communicatie te midden van potentiële of onvermijdelijke chaos.

TWEELINGEN

Het leven kan andere plannen met je hebben dan je zelf hebt bedacht. Verzet je niet tegen veranderingen want het komt uiteindelijk allemaal goed. Drijf met het tij mee en vertrouw erop dat variatie het zout in de pap is.

KREEFT

De wens om op eigen terrein met mensen af te spreken zal een zakelijke of financiële achtergrond hebben. Door open huis te houden kunt je snel resultaat boeken. Zoek je een huis, dan kun je ineens de geschikte locatie vinden.

LEEUW

Met belangstelling voor familiegeschiedenis kun je onverwacht in contact komen met naasten die je niet eerder hebt ontmoet. Organiseer een bijeenkomst en nodig hen uit. Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wordt.

MAAGD

Houd vast aan hoge normen en waarden om bevrediging te kunnen putten uit het werk dat je doet. Ga ervan uit dat je nog steeds van collega’s kunt leren en jouw prestaties kunt verbeteren. Ook als baas kun je leren van andermans ervaring.

WEEGSCHAAL

Houd merkwaardig gedrag van mensen in jouw omgeving in de gaten. Misschien denk je sommige lieden goed te kennen, maar kun je toch op wonderlijke feiten stuiten. Je kunt ook worden verrast door iemand die je saai vindt.

SCHORPIOEN

Iets wat met veiligheid te maken heeft kan problemen opleveren. Ook kun je onrustig zijn door veranderingen. Laat jouw gedachten niet beheersen door angst voor het onbekende. Vlucht in een boek; morgen is er weer een dag.

BOOGSCHUTTER

De ochtend kan in het teken van afspraken staan met belangrijke personen. Dat kan aangenaam zijn, ook al vindt je het een beetje eng. Profiteer van deze contacten; nieuwkomers kunnen nuttige bondgenoten worden.

STEENBOK

De inspanning die je zich op uw werk getroost kan belangrijk voor je zijn maar mag niet de oorzaak zijn van chaos thuis. Trek de nodige tijd uit om de orde in jouw privéleven te herstellen en steek daarvoor de kop niet in het zand.

WATERMAN

Als het belangrijk voor je is om jouw opvattingen kenbaar te maken of indruk op anderen te maken dan is dit daarvoor een geschikte dag. Probeer wel objectief te blijven. Begin vast met sparen voor een volgende vakantie.

VISSEN

Achter de schermen kan zich van alles afspelen. Iemand kan je vragen een geheim te bewaren of vraagt advies in een vertrouwelijke zaak. Een geschikte dag om jouw liefdeleven aan een onderzoek te onderwerpen en zo nodig te veranderen.

