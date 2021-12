Marike (37) heeft een escortbedrijf: ’Mijn ouders stonden niet te springen’

„Tijdens m’n studie bedrijfskunde ontmoette ik een glamourmodel dat een high end escortbedrijf wilde starten, die waren er toen bijna niet in Nederland. Ze zocht iemand die goed was met cijfers. Na twee jaar kocht ik haar uit. Nu is het mijn bedrijf, mijn kindje, en zou ik niets anders meer willen. De vrijheid en de levensstijl die dit werk met zich meebrengt, vind ik heel prettig. Waar anderen op een stoffig kantoor onder het tl-licht zitten, heb ik de vrijheid te werken waar ik wil. Mijn kantoor was laatst een strand in Italië. Ik werk heel hard en toch voelt het nooit zo. Veel mensen gaan met tegenzin naar hun werk, dat heb ik nooit. En toch zijn het juist die mensen die het hardst oordelen.

Vaak moet ik me verantwoorden voor mijn werk. Sommige vrienden zegden de vriendschap op. Mijn ouders stonden en staan ook niet bepaald te springen, maar zijn wel trots op mij als ondernemer. Mijn vriend? Die heeft niets over mijn baan te vinden. Ik veroordeel zijn werk bij de bank toch ook niet? Het grappige is dat je als ondernemer blijkbaar een boek moet schrijven om serieus genomen te worden. Sinds het uitbrengen van de Escort bijbel zien meer mensen me als zakenvrouw en minder als iemand met ‘een baantje in de seksindustrie’.

In Nederland denken we vrijgevochten te zijn, maar dagelijks merk ik de afkeer. Ik krijg haatmails, bedreigingen dat ik naar de hel zou gaan en soms sturen mensen me een bijbel op om me ‘op het rechte pad’ te krijgen. Tien jaar geleden lag ik daar wakker van, nu niet meer. Wel frustrerend is het dat ik in het dagelijks leven word gediscrimineerd: geen verzekeraar wil met mij of mijn bedrijf in zee. Tijdens de lockdown werden mijn dames en ik uitgesloten van elke vorm van staatssteun. Onbegrijpelijk. Ik voldoe aan alle regels, betaal hartstikke veel belasting… maar als het erop aankomt, kijkt de overheid weg.

De misvattingen over sekswerk vind ik jammer. Lang niet alle vrouwen op De Wallen worden gedwongen en lang niet alle escorts leven een glamourleven. Een midweekje Seychellen zit er weleens bij, maar dat zijn toch echt de krenten uit de pap. Ook zijn de klanten echt niet oud, onverzorgd of respectloos, en de meiden hebben niet allemaal maatje 36. Al moet je natuurlijk wel knap en intelligent zijn.

Van de duizend vrouwen die zich per maand aanmelden, dat gebeurt steevast in september wanneer de studies weer starten, neem ik er misschien twee aan. Voor die dames is het een bewuste keuze om dit werk te doen. Het zijn niet alleen de klanten die genieten, dat doen zij vaak ook. Daar kunnen de meeste mensen met hun hoofd niet bij. Enerzijds baal ik van de vooroordelen, aan de andere kant werkt de taboesfeer ook in mijn voordeel. Het mystieke maakt het spannend en dus lucratief. Als het boeken van een escort net zo normaal wordt als het kopen van een brood, kan ik de tent wel opdoeken!”

