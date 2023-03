Praat mee: Moeten zelfscankassa’s worden afgeschaft?

De Telegraaf meldde gisteren dat het aantal geregistreerde winkeldiefstallen vorig jaar is toegenomen met ruim dertig procent. Experts wijden deze stijging grotendeels aan de opkomst van zelfscankassa’s, waarbij klanten hun eigen artikelen scannen. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, zijn supermarkten genoodzaakt om extra maatregelen te nemen. Zo test Albert Heijn momenteel of beveiligers vermomd als klanten effectief kunnen worden ingezet. Daarnaast streeft de keten naar de uitvoering van meer en uitgebreidere steekproeven.

Diefstal

Toen De Telegraaf mensen op straat informeerde over de toename in winkeldiefstal, werd er niet erg verbaasd gereageerd. „Het gebeurt volop”, zegt een jongere voor een supermarkt in Amsterdam. „Iedereen van mijn vriendengroep weet ervan, de meesten doen het ook.”

Ook Nick Bombaij, onderzoeker consumentengedrag en retail bij de Universiteit van Amsterdam, is bekend met de hoge mate van diefstal bij zelfscankassa’s. Tegen AT5 zegt hij: „In vragenlijsten aan consumenten geeft twintig tot dertig procent aan het wel eens te doen.”

Artificial Intelligence

Toch zijn er nog altijd veel voorstanders van de zelfscankassa. Zo zegt retaildeskundige Eelco Hos tegen Editie NL: „Supermarkten met zelfscankassa’s blijken enorm te worden gewaardeerd. Daarnaast besparen ze ruimte in de winkel en lossen ze deels het tekort aan caissières op.”

Volgens Hos hoeft de zelfscankassa zeker niet te verdwijnen en zijn er genoeg middelen die ingezet kunnen worden tegen diefstal. Artificial Intelligence zou bijvoorbeeld geschikt zijn om patronen te herkennen. „Het is namelijk gek als iemand drie soorten groenten in het mandje heeft zitten die allemaal die allemaal tien cent kosten.”

Praat mee

Poll op Instagram

Op onze Instagrampagina vroegen we onze volgers of zij weleens een product niet hebben gescand bij het gebruik van een zelfscankassa. Van de 96 reageerders geeft twintig procent aan dit ooit te hebben gedaan. De overige tachtig procent scant naar eigen zeggen altijd braaf alle artikelen.

Reacties op Twitter

