Rosanne (38): ’Ik geloof in een eerlijke verdeling van het huishouden’

„Ik ben zelfstandig ondernemer en werk ten eerste als opruimcoach en professional organizer. Daarnaast werk ik als projectondersteuner in de zorg voor jeugd. Omdat mijn man en ik beiden fulltime werken hebben we onderling een ritme gecreëerd waarin we allebei tijd voor onszelf hebben.”

Niet benauwend

„In dit ritme krijgen we allebei - op vaste momenten - de tijd om te doen waar we zin in hebben. Zo heeft de een van ons de zaterdag vrij, de ander heeft de zondag. Ik doe veel vrijwilligerswerk ’s avonds, maar op donderdagavond probeer ik geen afspraken te maken, zodat hij de kroeg in kan of met vrienden af kan spreken. De ander zorgt dan voor de kinderen. Eén keer per drie weken hebben we een familieweekend, dan doen we met z’n allen wat leuks, zoals een dagje strand of op bezoek bij familie.

Voor anderen voelt dit misschien een beetje benauwend, maar voor ons werkt dit ritme. Veel mensen hebben ook het idee dat als ze een dag voor zichzelf hebben ze écht alles eruit moeten halen wat erin zit. Zo voel ik me niet, ik doe gewoon waar ik zin in heb en ik hoef echt niet altijd de deur uit. Soms wil ik toch thuisblijven en met het hele gezin wat leuks doen op zo’n dag. Dat kan gewoon.”

Eerlijke verdeling

„Ik geloof in een eerlijke verdeling van het huishouden, maar niet in een 50/50 verdeling. Elke week loopt namelijk anders, vooral als je zelfstandig ondernemer bent. Dat betekent ook dat ik niet elke week hetzelfde kan doen in huis. We bekijken de verdeling daarom wekelijks opnieuw. Redelijk vast staat dat ik meestal kook en mijn man brengt elke ochtend de kinderen weg.

Wat we vooral belangrijk vinden is dat als één van ons een taak op zich neemt, dat diegene daar dan ook de hele verantwoordelijkheid over draagt. Als mijn man de vaat doet mag ik me dus niet bemoeien met hoe de vaatwasser is ingeruimd. Hetzelfde geldt als hij een keer kookt. Dan moet hij ook zelf beslissen wat hij gaat maken en de boodschappen aan het digitale winkelmandje toevoegen, want die laten we altijd bezorgen.

Mijn man en ik hebben ook redelijk verschillende standaarden in het huishouden. Als ik bijvoorbeeld stofzuig ga ik er met de Franse slag doorheen. Mijn man daarentegen stofzuigt heel precies in elk hoekje en gaatje. Het is niet leuk als iemand jouw werk achteraf nog opnieuw gaat doen, zoals hij dus wel eens bij mij deed. Om onnodige discussie te voorkomen hebben we nu een schoonmaker die één keer per twee weken langskomt.”

Gezamenlijke rekening

„We hebben ervoor gekozen alle inkomsten en uitgaven op één hoop te gooien. Daarom hebben we alleen een gezamenlijke rekening. Ik vond het zonde om allebei nog een persoonlijke rekening aan te houden, dat kost alleen maar extra geld. Van het geld op de gezamenlijke rekening betalen we alles, van vaste lasten tot persoonlijke uitgaven. Als zelfstandig ondernemer wisselen mijn inkomsten elke maand. De ene maand verdien ik meer en de andere maand verdient hij meer, maar dat maakt op deze manier toch niet uit. Als we maar de vaste lasten kunnen betalen.

Tuurlijk, voordat we een grote aankoop doen checken we dat wel even met elkaar. Maar we zijn allebei best wel netjes met onze uitgaven. Het meest uitbundige waar we ooit geld aan uitgeven zijn vakanties, en die zijn gewoon voor ons allebei.

Mijn advies aan alle mensen die met hun partner afspraken maken over wat ze doen in huis? Neem ook echt de volledige verantwoordelijkheid voor een taak op je. Als jouw partner de kinderen naar de voetbaltraining brengt, laat hem dan ook de tas inpakken, de lunchpakketjes klaarmaken en de kleding achteraf in de was doen. Alleen op die manier kun je zo’n taak zelf ook helemaal loslaten.”

