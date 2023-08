Stomdronken op de werkborrel: ’Ik schaam me kapot om wat ik heb gedaan’

„Ik werk als docent Economie op een mbo ergens in het zuiden van het land. Nog vijf jaar en dan ga ik met pensioen. Ik kijk ernaar uit; de leerlingen worden steeds brutaler, ongeïnteresseerder en ongemotiveerder.

Gelukkig is er ook een lichtpuntje: sinds dit schooljaar hebben we een enthousiaste nieuwe directeur die het werk een stuk leuker maakt. Zo nodigde hij het hele team de laatste vrijdag voor de zomervakantie uit voor een barbecue bij hem in de tuin.

Ik had er zin in. Ik ben al een tijdlang gescheiden en mijn zoons zijn al lang volwassen. Vaak zijn mijn weekeinden eenzaam. Ik heb weleens een date met een vrouw, maar verder dan één afspraakje komt het nooit.

Mijn oudste zoon zei laatst dat hij zich soms zorgen maakt over mijn drankgebruik. Het klopt dat ik van een borrel hou. Niets ontspant zo goed als een paar biertjes nadat ik van mijn werk ben thuisgekomen. In het weekeinde neem ik er ook graag een glas jenever bij.

Maar ik drink nooit overdag en mijn werk lijdt er niet onder. Toch is het op die zomerborrel totaal uit de hand gelopen.

Ik was doodmoe van het hele jaar lesgeven aan recalcitrante pubers en jongvolwassenen. De barbecue deed het niet goed; pas na uren kregen we te eten. Ik denk dat ik iets te veel biertjes op een lege maag had genomen.

Ik belandde in een discussie met twee collega’s die vonden dat de eindexameneisen te hoog waren. Daar was ik het niet mee eens; jongeren worden al te veel gepamperd, vind ik. Ik ben bang dat ik toen ben gaan schreeuwen. Vervolgens heb ik tegen een vrouwelijke collega gezegd dat ze veel knapper zou zijn als ze eens wat kilo’s zou afvallen.

Daarna maakte ik een grappige opmerking over de onsmakelijk uitziende vegaburgers die ook op de barbecue lagen. Ik vroeg of die voor de hond waren.

Niemand lachte.

Omdat ik zo’n honger had, heb ik me uiteindelijk flink tegoed gedaan aan de aardappelsalade. Om een uurtje of tien merkte ik dat de hele tuin om me heen begon te draaien. Het werd steeds erger. Ik probeerde nog op tijd bij het toilet te komen, maar dat lukte niet. Ik gaf over in de prachtig roze hortensia’s.

Het hele gezelschap viel stil – totdat de directeur tegen me zei dat ik naar huis moest en dat hij een taxi voor me zou bellen.

Ik schaamde me de volgende dag helemaal kapot. Ik ben een bloemetje naar de directeur gaan brengen dat hij koeltjes accepteerde. Daarna heb ik mijn excuses in de groepsapp aangeboden, maar daar reageerde niemand op.

Nu zit ik er enorm mee. Over een tijdje begint school weer en moet ik mijn collega’s weer onder ogen komen. Ik ben aan het nadenken of ik ergens anders zal solliciteren. Verder heb ik een afspraak met mijn huisarts gemaakt om over mijn alcoholgebruik te praten. Want drank kan helaas écht meer kapot maken dan je lief is.”

