’Woede over regenboogmuisjes: hoe dan?’

Permanent PMS

Ik denk persoonlijk dat de rek er door corona bij ons allemaal een beetje uit is. Dat is mijn psychologie van de koude grond-conclusie tenminste, want als ik zo om me heen kijk en lees, wordt het er niet veel gezelliger op.

Het is net alsof het halve land permanent aan PMS leidt; waarmee ik dus nu weer op mijn woorden moet letten, want steek de draak vooral niet met menstruatie-ellende – krijg ik die groep weer met fakkels achter me aan. We hebben extreem lange tenen, amper nog humor en we betrekken alles op onszelf.

Genderdiscussie

De brede rug waar je spreekwoordelijk van alles af kunt laten glijden heeft sinds een paar maanden plaatsgemaakt voor een oppervlakte van klittenband of iets kleverigs als honing of Pritt-stift. Haren rechtop en gillen maar.

Hoe halen mensen de gedachte aan regenboogmuisjes in hun hoofd? Zó krijg je baby’s wel gay of non-binair of transseksueel of wat je allemaal nog meer hebt. We duwen het kinderen door de strot, die hele geaardheid en genderdiscussie. Nog even en je weet als volwassene zelf niet meer wat je bent, want in de Hema wordt ook al niet meer duidelijk aangegeven of kleding voor jongens of voor meisjes is.

Boomers

Het is wat allemaal. Je zou zeggen dat we in tijden van een pandemie en ernstige zaken als een aanslag op een misdaadverslaggever wel iets anders aan ons hoofd hebben. Toch klommen ruim 10.000 mensen op Facebook schuimbekkend de digitale pen in om hun onvrede over de regenboogmuisjes te uiten.

Ik zie zulke lui dan zitten, verbeten trekje om de mond, met twee vingers tikkend, de leesbril op het puntje van de neus. Laten we eerlijk zijn: het zijn iedere keer voornamelijk boomers die zich op het gebied van ontwikkelingen als deze zo inflexibel als een koevoet tonen.

Regenboogsokken

Ik zie het aan mijn eigen dochter (17), die de fantastische eigenschap heeft een ander volledig in zijn of haar (of hen) waarde te laten. Die generatie is zo anders. Heel nonchalant deelde ze aan het begin van dit schooljaar mee dat een klasgenootje een andere naam had aangenomen, hen was non-binair. Mijn dochter heeft dan zelf wel een vriendje, maar vertrekt regelmatig van huis in een regenboogshirt, met regenboogsokken of een regenboogtas. Een stil statement waar ik ergens heel trots op ben.

Unisex

Eind dit jaar krijg ik een vierde kindje. Een jongen, zo wist ik 100% zeker – totdat de echoscopiste mij twee weken geleden van die blauwe wolk trok. Een derde dochter; ik moet er nog steeds een beetje aan wennen, de stelligheid was heel stellig.

We hebben de jongensnaam aangehouden en dit als unisex bestempeld. „Ze wordt vast lesbisch, omdat je voorgevoel zo anders was,” zei mijn kind gekscherend. En lekker stigmatiserend kocht ik nog die dag haar eerste tuinbroek. Wij lachen daarom. Zouden meer mensen moeten proberen.

Dreigement

Ene An laat op Facebook, onder het bericht van de regenboogmuisjes weten: ’Heb geen kraamzorg meer nodig, maar had ik dat wel dan waren jullie de laatste geweest die ik mijn baby toe zou vertrouwen.’ Laat het even op je inwerken. Een verkapt dreigement met terugwerkende kracht. Hoeveel meer kortzichtigheid in een zin kun je krijgen? Wat bezielt je als je zoiets meent te moeten tikken?

Alles is welkom

Ik ga als statement dozen regenboogmuisjes voor mijn kraamtijd bestellen. Ons kind is dan wel biologisch een meisje, maar wat je écht krijgt moet je maar afwachten – daar zijn we het allemaal wel over eens, toch? Alles is welkom, werkelijk alles. Sterker nog: laat alles wat afwijkt van de norm maar bij ons geboren worden. Dat lijkt me een stuk beter dan bij An. Of bij Anneke, die stelt dat regenboogmuisjes ’het’ (?) alleen maar stimuleren. Het is om te gieren als het niet zo treurig was.