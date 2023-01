’Ik houd meer van mijn oudste kind’

De meeste ouders houden van ieder kind evenveel. Maar ik niet. Voor mijn oudste dochter voel ik beduidend meer liefde dan voor mijn jongste kind.

Laat ik vooropstellen dat ik mijn verhaal vertel met het schaamrood op mijn kaken, want zeg nou zelf; welke moeder houdt nou meer van haar ene kind dan van haar andere? Toch is het zo. Ik heb van alles geprobeerd, maar de intense liefde die ik voel voor mijn oudste heb ik voor mijn jongste nog nooit gevoeld.

Tegenpolen

Mijn twee dochters zijn heel verschillend. Tegenpolen bijna. Mijn oudste is een echte spring-in-’t-veld, sociaal, altijd vrolijk en een echte knuffelkont. Terwijl mijn jongste minder sociaal is, heel erg in haar eigen wereldje leeft, altijd een bepaalde afstand houdt en weinig vriendinnen heeft.

Misschien dat het daar ook wel mee te maken heeft; in mijn oudste dochter zie ik heel veel van mezelf terug, maar in mijn jongste helemaal niets. We lijken echt totaal niet op elkaar. Niet qua karakter, niet in het doen en laten, niet in de manier van leven. Gewoon. Niet. Dat maakt het lastig om elkaar te begrijpen.

Hechte band

De band met mijn oudste dochter is heel vanzelfsprekend. Daar hoeven we niets voor te doen. We staan op dezelfde manier in het leven, begrijpen elkaar als geen ander en hebben aan een half woord genoeg. Het contact met mijn oudste gééft mij energie terwijl de band met mijn jongste energie kóst.

Het contact tussen ons verloopt heel moeizaam. Stroef, zelfs. We liggen totaal niet op één lijn en botsen regelmatig. Het klikt gewoon niet tussen ons. Hoezeer ik mijn best ook doe; de band die ik met haar heb komt nog niet eens in de buurt bij de band die ik heb met mijn oudste dochter.

Schaamte

Begrijp me niet verkeerd, het is niet zo dat mijn jongste dochter mij koud laat. We hebben de afgelopen achttien jaar samen ook heel veel mooie momenten beleefd. Alleen is en blijft er altijd een bepaalde afstand tussen ons. Het gevoel, het echte houden van, ontbreekt.

Heel lang dacht ik dat er met mij iets mis was, want het kan toch niet zo zijn dat je als moeder geen gevoel hebt voor je kind? Je eigen vlees en bloed? Toch heb ik er nooit met een woord over gesproken, gewoon omdat ik me ontzettend schaam.

Afdwingen

Soms dwing ik mezelf om de moederliefde voor mijn jongste dochter op te roepen door minutenlang naar haar te blijven kijken, maar hoelang ik ook kijk, welke herinneringen ik ook naar bovenhaal; ik voel het gewoon niet. Dat terwijl bij mijn oudste de liefde al door mijn aderen giert als ik haar alleen maar in haar ogen kijk.

Jarenlang heb ik me ontzettend schuldig gevoeld tegenover mijn jongste dochter. Nog steeds raakt het mij, maar er is niets wat ik kan doen. Hoe graag ik het ook zou willen; ik kan mijn gevoel niet afdwingen. Natuurlijk houd ik wel van mijn jongste dochter, maar bij lange na niet zoveel als van mijn oudste.

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

