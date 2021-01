Daghoroscoop 9 januari

VANDAAG JARIG

In het algemeen begeef je je graag onder de mensen; vriendschappen blijven prettig en levendig en je liefdesleven is rustig en stabiel. Dat betekent dat je omgeving je als mens op prijs stelt en iets voor je zal over hebben. Ook dit jaar zal je je daar niet extra voor hoeven inspannen.

ZONDAG JARIG

Vrienden kunnen met huwelijksperikelen te maken krijgen en sommigen gaan uit elkaar. Als je nog alleen bent wordt een huwelijk dit jaar afgeraden. Ook kinderen doen er beter aan niet te trouwen dit jaar; ze moeten eerst hun wilde haren kwijt. Eén van hen kan financiële steun nodig hebben.

RAM

De mensen om je heen kunnen geagiteerd zijn. Raak niet gefrustreerd en behoud je goede humeur. Informatie kan onbetrouwbaar blijken. Ontkom aan stress door te lezen, te schrijven of een wetenschappelijk onderwerp te researchen.

STIER

De keus is aan jou om dit weekend een engel of een zuurpruim te zijn. Ruzie en verschillen van mening kunnen vriendschappelijk worden beslecht als je je dat ten doel stelt. Probeer ontevredenheid te onderdrukken.

TWEELINGEN

Hartstocht kan een uitweg zoeken, zeker als je nog alleen bent. Bekijk een paar datingsites, de kans is groot dat je een aantrekkelijk iemand ziet. Schrijf een leuke tekst, toon een verleidelijke glimlach en ga ervoor. Succes!

KREEFT

Extra voorzichtigheid is geboden; het risico op een ongeluk is groter dan normaal. Flap er niet van alles uit als je boos of gefrustreerd bent, want daar krijg je spijt van. Laat een medische check-up doen als kleine kwalen je blijven plagen.

LEEUW

Probeer eens aan de consumptiemaatschappij te ontsnappen door je te verzetten tegen de druk om te gaan funshoppen en geld uit te geven. Besteed liever je tijd en geld aan de mensen die je liefhebt of aan eenzame dieren in een asiel.

MAAGD

Je kunt wat geïrriteerd zijn en als je niet precies weet waarom, moet je je daartegen verzetten. Doe zonder uitstel wat er van je verwacht wordt, dan kom je meteen weer in een goed humeur. Maak je favoriete gerecht klaar.

WEEGSCHAAL

Je kunt met hoofdpijn wakker zijn geworden door te veel nadenken, analyseren en plannen. Ga sporten; je zal je daarna beter voelen. Breng tijd alleen door om jouw emotionele evenwicht te hervinden.

SCHORPIOEN

Het ene kan zo snel tot het andere leiden dat je uiteindelijk in een situatie belandt die je nooit had kunnen vermoeden. Tijd en energie kunnen daardoor uitgeput raken. Zorg dat je één van de weekenddagen kunt ontspannen.

BOOGSCHUTTER

Een plotseling gevoel van urgentie kan je zo snel in beweging zetten dat je jezelf verwondt of een ongeluk veroorzaakt. Ook blauwe plekken, brandwonden en breuken behoren tot de mogelijkheden. Kalm aan.

STEENBOK

Ontwikkel een nieuwe verkoopstrategie als je financiële zorgen hebt. Praat niet over de termen van een belangrijke deal of afspraak, want geheimen dringen vaak sneller dan menigeen lief is, door tot de openbaarheid.

WATERMAN

Het weekend kan matig beginnen maar de sfeer zal verbeteren naarmate de uren verstrijken. Oefen niet te veel druk uit op jouw personeel als je zelfstandig ondernemer bent, want dan kan dat zich op een ongelegen moment wreken.

VISSEN

Zet een plan of project dat niet naar wens vordert één of twee weken in de ijskast. Je kunt erop rekenen dat het lot je welgevallig is, want er lijkt sprake van een langverwachte, zakelijke meevaller. Rust uit, daar is het weekend voor.

