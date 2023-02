Lizzy heeft smetvrees: ’Vaatdoekjes hooguit een middag op het aanrecht’

De lockdowns haatte ik, maar wat van mij mocht blijven: de supermarktmedewerkers die je bij binnenkomst een zojuist gereinigde winkelwagen of boodschappenmandje aanboden. Al jaren vind ik, behept met smetvrees, die mandjes en karren vol onduidelijke vlekken en etensresten een enorme gruwel.

Vies

Vóór de coronapandemie badderde ik mezelf na afloop al in de ontsmettingsmiddelen als ik een hengsel had aangeraakt. Ik was en ben groot fan van de ‘sanitizers’. Lang voor Covid bezat ik al een enorme collectie flesjes die ik in alle tassen, jassen en alle mogelijke plekken in mijn auto stopte. Ik was niet zozeer bang een ziekmakend virus op te lopen, het was meer de angst om iets wat mogelijk ‘vies’ was te moeten aanraken.

Ik denk dat het bij mij komt doordat ik als kind vaak bij mijn oma ging logeren in Amsterdam. Voordat ik bij haar de drempel over mocht, moest ik eerst buiten op de mat mijn schoenen uitdoen. Die sopte ze dan helemaal af en werden in de gang geposteerd. Eenmaal binnen moest ik direct mee naar de keuken waar zij mijn handen bijna tot bloedens toe schrobde, ondertussen manend dat ik moest oppassen want “de stad was vies”. Zo mocht ik buitenshuis ook geen deuren, trapleuningen en stoplichtknopjes aanraken: allemaal brandhaarden van vuiligheid. Mijn oma kleedde zich bij thuiskomst zelf altijd meteen om: ze had immers met haar rok op een trambankje gezeten – wat een horror!

Morsige motels

Blijkbaar heb ik haar afkeer voor eeuwig in mijn hoofd opgeslagen. Zodra ik op mijn achttiende naar Amsterdam verhuisde, zat het woord ‘vies’ in mijn hoofd. Dat houdt bij mij in dat ik allergisch ben voor alles wat riekt en dat ik de plekken verafschuw waar andere mensen zich wassen of ontlasten. Ik mijd zoveel mogelijk openbare plekken, loop liever een blaasontsteking op dan dat ik naar een toilet van een restaurant of kroeg ga en ik wapen mezelf dagelijks met talloze flesjes handgel.

Afgelopen zomervakantie kon het niet anders. Ik maakte met mijn gezin een roadtrip door Amerika en soms sliepen we noodgedwongen in morsige motels. Simpelweg omdat er niets anders in de betreffende stad beschikbaar of te betalen was. Ik was er op voorbereid. In Nederland had ik naast de nodige Dettol-producten ook speciale toiletbril-ontsmettingsspray aangeschaft. Voordat we ergens echt incheckten, inspecteerde ik de kamer. Vaak gilde ik: “Mannen, slippers aan, en laat zoveel mogelijk bagage in de auto staan!” Dan was het tapijt van een onbestendige kleur en zo smoezelig dat ik direct een wrattenepidemie verwachtte als we daar blootsvoets op zouden lopen.

Ook spoot ik met mijn wc-spray over de bril, wastafelkranen en de deurkruk, en trok met operatiehandschoenen aan eerst alle spreien van bed. Ik las ooit dat er op hotelspreien gemiddeld meer dan zeven verschillende soorten sperma kleven, en sindsdien griezel ik van zulke overtrekken en verwijder ik ze direct van het bed.

Niet in de ballenbak!

Ik heb altijd last gehad van een milde angst voor vuil en besmettingen, maar toen ik een kind kreeg, verdubbelde mijn smetvrees. Kleine kinderen blijken namelijk enorme bacillenverspreiders. Ik ben nog nooit zo vaak verkouden geweest als in de jaren dat zoon Mason naar het kinderdagverblijf ging. Al nam ik nog zo mijn voor- en nazorgmaatregelen: als ik het kind ’s morgens blakend gezond en schoon wegbracht, kreeg ik het aan het eind van de dag met snottebellen terug.

Mason wist al jong dat als hij alleen maar in de buurt kwam van een toilet, hij zijn handen 15 seconden lang moest wassen met zeep. Gingen we naar een speelparadijs, dan hield ik mijn hart vast. Het liefst meed ik de door hem zo geliefde ballenbak: die leuke plastic ballen gingen immers van peutermond naar peutermond. Het zou fantastisch zijn voor Masons weerstand, zo vertelde iedereen, maar ondertussen was mijn kind al verkouden genoeg.

Kokhalzen

Later op de basisschool brachten de speeldates zo hun viezigheden met zich mee. Zo had hij een vriendje dat altijd met een inlegkruisje in liep, omdat hij nog weleens ‘nadruppelde’. En een jongen die niet zelf zijn billen kon afvegen: of ik dat misschien kon doen, opperde zijn moeder. Nou nee, niet zonder acuut te kokhalzen. De keren dat Jan bij ons speelde en toevallig moest poepen, liet ik mijn zoon de billen van het jongetje afvegen.

Inmiddels zijn die tijden gelukkig voorbij. Mason is inmiddels 12, de leeftijd dat hij niet meer aan legoblokjes likt of zand eet. Veel kans echt te vervuilen heeft hij ook niet, want als topsporter doucht hij soms wel twee keer per dag. Ik probeer hem bewust niet te besmetten met mijn obsessieve-compulsieve stoornis en wijs hem alleen streng op het belang van persoonlijke hygiëne.

Dat betekent dat ik deze prepuber dagelijks moet vragen of hij deo heeft gebruikt (“Shit vergeten, ga het meteen doen”), tijdens het douchen ook zijn haar heeft gewassen (“Volgende keer”) en zijn stinkvoetbalsokken in de wasmand wil gooien. Hij hoort het zuchtend aan, maar er verandert weinig aan zijn gedrag. Hij mist duidelijk het smetvrees-gen.

Chloor als beste vriend

Mijn gezin accepteert dus gelaten mijn afwijking, al zijn er een paar punten waar mijn partner Mark zich vreselijk aan ergert. Zo is chloor mijn beste vriend, terwijl hij het werkelijk háát. Vanwege de geur en de vlekken op zijn kleding als ik weer eens iets te scheutig ben geweest bij het schoonmaken van het aanrechtblad ‒ het lost immers zo fijn thee- en koffievlekken op. Inmiddels probeer ik te minderen of gooi ik stiekem wat chloor in het toilet als hij naar zijn werk is.

Grotere bron van huiselijke ergernis tussen ons: vaatdoekjes. Van mij mogen die hooguit een middag op het aanrecht liggen, daarna gooi ik ze halfkokkend weg: “Weet je wel dat een vaatdoek na 24 uur meer dan 4 miljard bacteriën bevat? Meer dan een openbaar toilet of hondentong!” Mark zucht en steunt dan, hij lijkt niets te willen weten van de ziekteverwekkende campylobacter, salmonella en staphylococcus aureus-bacteriën die zich op ons aanrecht hebben verzameld in het microvezellapje. Zolang het doekje nog niet stinkt, kan het volgens hem makkelijk nog een dag mee. Of twee. En daarna wil hij het in de wasmachine gooien, maar meestal krijgt hij de kans niet want dan ligt het al in de vuilnisbak.

Medestanders

Gelukkig heb ik ook medestanders. Mijn moeder houdt ook van poetsen en loopt, behalve met desinfectiemiddelen, standaard met vlekverwijderaars in haar handtas. En met een collega kan ik heerlijk wetenswaardigheden over smetvrees delen. We mailen elkaar ervaringen en tips. Zoals: wekelijks alle legoblokjes even in een kussensloop in de wasmachine wassen. Plastic speelgoed in de vaatwasmachine en Biotex in de stofzuigerzak.

Allebei hebben we ook weinig met de tere kinderziel: knuffels gaan hier (en bij haar) wekelijks in de wasmachine. Hoezo: een kind moet zijn eigen geur geven aan een beer en mag dus rondzeulen met een afgekloven stinkende knuffel?

Desinfecteer

Ook artikelen in de media over de grootste bacteriëndragers verslind ik. Sindsdien ontsmet ik eerst het tafeltje in het vliegtuig voordat ik er een glas op laat zetten, aangezien het krioelt van de ziektekiemen. Mijn eigen afstandsbediening ontsmet ik wekelijks, sinds ik weet dat het een bacteriebom is. De afstandsbediening in een hotel stop ik direct in een boterhamzakje; dan kan ik nog wel de toetsen indrukken, maar loop ik geen kans op (verkoudheid)virussen. Ook desinfecteer ik na gebruik de peper- en zoutmolen en mijn telefoon. Schijnt allemaal erger te zijn dan de wc-bril. Of nog erger dan de wc-bril: de handgreep van de wc-déur.

Toch denk ik dat ik volgens de ‘meetlat van smetvrees’ nog best meeval. Er zijn mensen die er echt 24/7 mee bezig zijn en aan niets anders kunnen denken. Die alle boodschappen afwassen voordat ze die opbergen en amper de deur uit gaan uit angst voor besmettingen. Of die vijf maal daags de badkamer en wc schoonmaken. Bij mij is dat slechts één keer – tenminste, als er niemand op visite is geweest.

Lekker fris

Handdoeken en theedoeken was ik elke dag, en eens per week verschoon ik de bedden. Ik zou het wel vaker willen doen, maar ik heb er geen tijd voor. En ik geloof ook niet dat ik als moeder en vriendin punten scoor als ik eeuwig aan het soppen ben.

Het is bij mij gelukkig ook geen problematische dwangstoornis. Het is niet zo dat mijn gedachten continu in beslag worden genomen door de angst om besmet te worden, het is eerder een grondige afkeer van alles wat vies, stinkt en plakkerig is. Maar bovenal word ik gewoon nergens zo blij van als van schoon en lekker fris.

