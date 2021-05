Carlos Lens geeft hardlooptips: ’Leid jezelf een beetje af’

„Hardlopen werkt stressverlagend, verbetert je conditie en lichaamshouding en het is goed voor je lichaam”, vertelt Carlos. „Als je wil beginnen met hardlopen is het van belang dat je rustig aan begint. Het gaat je namelijk niet lukken om direct een marathon te gaan lopen. Begin eens met drie tot vijf kilometer.”

Schoenen en kleding

Volgens Carlos is goed schoeisel het allerbelangrijkste bij het hardlopen. „Je moet echte hardloopschoenen hebben en dat is wel degelijk wat anders dan ’normale’ sportschoenen. In een hardloopschoen zit een bepaalde demping die bij elke stap die je zet de schok opvangt. ’Normale’ sportschoenen hebben dat niet en daardoor kunnen er blessures ontstaan.” Wat kleding betreft is Carlos heel duidelijk: „Je moet ervoor zorgen dat je je kleedt naar het weer, maar zorg er altijd voor dat je niet afkoelt tijdens het lopen. Daardoor kun je verkouden worden of last krijgen van je spieren.”

Voeding

„Je kunt voor het hardlopen beter niet te veel eten. Je hebt natuurlijk brandstof nodig voor het hardlopen, maar zorg ervoor dat je ongeveer twee uur voordat je gaat niet meer iets eet. Ga ook geen zware maaltijd zoals een bord pasta eten, daar ga je last van krijgen. Het beste is om voordat je gaat iets koolhydraatrijks te eten, zoals bijvoorbeeld een banaan of yoghurt. Als je terugkomt kun je het best een eiwitrijke maaltijd eten.”

Lopen

De personal trainer geeft aan dat het slim is om van tevoren je route uit te stippelen, zodat je duidelijk weet hoe lang je nog moet als je bezig bent. Carlos: „Het is belangrijk dat je een kleine warming-up doet voor het hardlopen. Dribbel op je plek en ga even stretchen. Als je dat hebt gedaan ben je klaar om te gaan. Tijdens het lopen moet je een lekker ritme vinden. Begin niet te hard, want hardlopers zijn doodlopers en het zou jammer zijn als je je afstand niet kan uitlopen. Je kunt tussendoor ook een paar keer een minuutje wandelen, maar zorg wel dat je jezelf met beleid blijft uitdagen.”

Volhouden

Carlos vertelt dat het slim is om jezelf een beetje af te leiden tijdens het lopen. „Maak een playlist met je favoriete muziek en zet die op tijdens het hardlopen. Tegenwoordig zijn er ook een heleboel motiverende hardloopapps. Er wordt dan tegen je gepraat tijdens het lopen om je te stimuleren, ze geven complimenten en houden precies bij wat je voortgang is. Dit zou kunnen helpen met het volhouden van het hardlopen. Maar het allerbelangrijkste is dat je geniet van de natuur en de buitenlucht en dat je een moment voor jezelf pakt.”