Verhalen achter het nieuws Simone (32): ‘Ik walgde van het monster dat ik in de spiegel zag’

Door Anouk de Groot Kopieer naar clipboard

Simone over BDD: „Het houdt niet op bij veelvoudig aan jezelf plukken of in de spiegel kijken. Je gedachten dwalen er ook keer op keer naar af.” Ⓒ Eigen beeld

Iedereen is weleens onzeker, maar soms kan een negatief zelfbeeld je leven volledig bepalen. Simone ten Caat (32) heeft jarenlang geworsteld met Body Dysmorphic Disorder (BDD). Een stoornis waarbij er sprake is van een verstoorde lichaamsbeleving. De negatieve gedachten over haar uiterlijk waren niet of nauwelijks te stoppen: „Ik wilde niet dood, maar ik kon niet langer zo leven.”