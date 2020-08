’Drie weken oud en de regisseur van ons huidige leven’

Ik tik dit met mijn rechterhand, op mijn linkerarm en schouder rust de knappe regisseur van ons huidige leven. Drie weken is hij nu. Onze lieve kleine Faas. De dagen zijn kort, en zo lang tegelijk. Drinken, poepen, slapen. In een etmaal gebeurt zo weinig, en zo veel tegelijk. Hé, hij lacht. Wat is dat voor kreun? De eerste traan? Kijk, hij krijgt al vetjes.

Ik tik dit en heb zo veel om over te schrijven. De kraamvisite. De kraamtraktatie. Beschuit met muisjes of toch ladoo’s, de zoetigheid uit Pakistan. De zwangerschapskilo’s die bij mij in de kraamweek er af vliegen. Ja, bij mij ja. Ik was solidair in het snoepen, maar in zo’n kraamweek raak je ze zo weer kwijt.

Verwennerij

Zo veel om over te schrijven. Weer een stapel kaarten op de deurmat. De bel gaat. Het is de postbode. „Hoe gaat het met Faas?” Mijn naam kent hij niet uit zijn hoofd, maar die van de kleine man is al bekend. Soms staat hij meerdere keren per dag voor de deur. „Weer een cadeautje van mijn collega’s.” Wat een verwennerij. Wat een liefde.

Zo veel om over te schrijven. Die mooie ogen die elke dag wat meer open gaan. Die fijne handen. Lekkere vingers met scherpe nagels. Dat zelfs de nagel op de kleinste teen er bij de geboorte al helemaal gaaf uit ziet. Dat mooie mondje. Die zachte oorlellen. De gespierde benen. Van wie heeft hij die eigenlijk?

Driegangenmenu

Over de eerste 21 dagen zou ik al een klein boekje kunnen schrijven. Naast de kleine hoofdrolspeler komen daar allemaal vrouwen in voor. Zijn moeder die hem zo krachtig en rustig ter wereld bracht. Die hem vanaf dat moment iedere drie uur, soms vaker, een driegangenmenu voorschotelt. Als hij er minder zin in heeft dan gaat het in zeven gangen. En dan weer eens in één teug.

Zijn oma’s. Nog makkelijker zijn ze aan te duiden in het Urdu, de moedertaal van mijn ouders. De oma van vaders kant is dadi en de oma van moeders kant nani. Dadi die in de eerste dagen het bidkleed er bij heeft gepakt om Allah te bedanken voor het gezonde godsgeschenk. Die niet wachten kan om hem te masseren. Precies zoals haar grootmoeders wijsheden waren. Die nu al continu bezorgd is. Zijn nani die trots glundert. Hem de hele dag kan knuffelen.

Zijn tantes die zo verliefd op hem zijn. Zijn phupho (aanduiding voor de zus van de vader, mijn zusje dus) die hem het liefst mee naar huis zou willen nemen. Zijn Khala (de zus van de moeder) die uren naar hem kan staren. Hem vast wil houden. „Hij doet z’n ogen open.” „Hij niest.” „Hij hapt.”

Indrukwekkende stagiair

De verloskundige die maandenlang tijdens iedere afspraak een luisterend oor bood. Empathie als tweede naam. Altijd opgewekt. Goedlachs. De verloskundige in opleiding die zich zes uur voor de geboorte in onze slaapkamer aan ons voorstelt. Natuurlijk mag ’de stagiair’ mee. Mee? Zij begeleidt de hele nacht. De gerichte aanwijzingen tijdens het laatste deel zijn indrukwekkend. Zij is het die onze zoon nog even onder water houdt en vervolgens op moeders borst legt. Die mij helpt bij het doorknippen van de navelstreng. En dan de kraamzorg van het bevalcentrum. De vrouw die hem als eerste buiten het bad vasthoudt. Afdroogt. En hem tegen mijn borst aanlegt.

Nog geen half uur thuis en de kraamzorg staat al voor de deur. Twee vrouw sterk. Ook nu weer een ervaren kracht en een tweede die haar diploma nog moet halen. Alles wordt uit handen genomen. Ze zijn er voor ons alle drie. Van tevoren was mijn vrouw daar bezorgd over. „Als ze jou negeren of vervelend doen, dan bellen we de organisatie hoor.” Aanleiding zijn de negatieve verhalen die de ronde doen, die in podcasts gedeeld worden. Niets ervan. We balen dat de dames ons na drie dagen al verlaten moeten. Ze hebben al acht dagen op rij gewerkt, eindelijk weekend.

Twee potten appelstroop

Maar dan staat de volgende ochtend die opgewekte Amsterdamse met verse croissantjes voor de deur. Niet alleen aan onze maag wordt gedacht, ook aan ons welzijn. Zij komt met de beste adviezen. Van de formaliteiten tot aan de gouden tips. „Ik haal zo twee potten appelstroop, die vriezen we in. Geloof me, die verkoeling gaat zo fijn zijn na de voeding.”

Dat is het elftal van Faas. De elf vrouwen die nu al een belangrijke of bijzondere rol hebben gespeeld in zijn nog zo jonge leven. Voor ieder van hen neem ik mijn pet af. Een diepe buiging. En de diepste van allen? Die is natuurlijk voor mijn vrouw.