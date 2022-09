’Verbod op publiekelijke kinderfoto’s zou absurd zijn’

Vingertje

„Ze duiken zo nu en dan altijd weer ergens op rondom dit onderwerp; van die überverantwoordelijke ouders die maar wat graag met het vingertje de andere ouder terechtwijzen, terwijl ze een veer in hun eigen kont stoppen.

’Baby’s hebben er niet om gevraagd op social media te komen’, prediken ze. ’We moeten hen beschermen tegen ouderlijke deeldrift’. Ga je met ze in discussie, dan komen ze met horrorscenario’s: jij neemt een volstrekt onnodig risico met je walgelijke kinderexhibitionisme.

Pesten

Uiteraard is daar altijd weer het scenario van ’het gepeste kind’, want zo schijnt het te werken onder basisschoolleerlingen en pubers; die spitten Facebook en Instagram helemaal door, op zoek naar die ene foto waar ze Sterre of Beertje belachelijk mee kunnen maken. Ik ga al een tijdje mee in het ouderschap, maar heb het nog nooit meegemaakt. Echt, nog nooit.

Privacy

Nou zegt dat niets, dat weet ik ook wel, maar ik durf te beweren dat er van en over mijn kinderen bovengemiddeld veel publicaties online te vinden zijn en dat zich daar nog nooit iets negatiefs uit heeft ontrold.

Dus of ik doe het gewoon heel goed, of het is misschien wel niet waar dat pesten een logisch ’gevolg van’ is. Zeg je dat, dan is het voor de überverantwoordelijke ouder het moment in de discussie om de volgende troefkaart te trekken; privacy, daar heeft je kind gewoon recht op.

Nieuwe straat

Het internet is de nieuwe straat geworden. We ontmoeten elkaar op social media, maken vrienden, onderhouden oude vriendschappen, spelen er spelletjes, voeren er discussies; wat nou privacy? Je privacy ben je ook kwijt als je de straat op loopt en je onder de mensen begeeft om te socializen.

Babygezicht

In de bewuste column wordt gezichtsherkenning als argument opgeworpen om het vooral niet te doen. ’Ik vind het niet heel vergezocht dat je in de toekomst aan de hand van een babygezicht kunt extrapoleren hoe deze er als volwassene uit komt te zien,’ aldus een van de deskundigen.

Weten hoe een baby er als volwassene uit komt te zien; een afschuwelijk idee inderdaad. Ik moet nog zien of ik vannacht ook maar één oog dichtdoe bij die gedachte.

Dagboek

Ik slinger al sinds ze geboren zijn foto’s van mijn kinderen online, dat deed ik als een soort modern fotodagboek voor hen en mezelf. Inmiddels ben ik vooral actief op Twitter en Instagram en wie het wil, kan meelezen en kijken in wat zich zoal in ons gezinsleven afspeelt. Het is een selectie van uitspraken en foto’s, op geen enkele manier een accurate weergave van wat ons huishouden precies behelst.

Scan

Iedere tweet, elk beeld, gaat bij mij door een scan. Kan het? Geeft het te veel weg? Vindt mijn kind het oké? Dat laatste bespreek ik uiteraard nog niet met mijn baby, maar van die van 8, 18 en 21 kan ik het redelijk inschatten.

Bij ook maar de minste twijfel, plaats ik niets. De oudste twee geven het tegenwoordig aan. Ofwel ze roepen: ’Ik lees het zo wel op Twitter!’ Of: ’Dit hoeft van mij niet op Twitter.’

Blote kont

Zo werkt het bij ons, dit is natuurlijk geen blauwdruk voor ieder gezin. Niet ieder kind reageert er lekker op zijn grappige uitspraken terug te lezen op social media. Het is aan een ouder om dat aan te voelen.

Nou heeft alleen niet iedere ouder het vermogen om zijn kinderen een beetje te peilen. En nou snapt niet iedere ouder dat een foto van de blote kont van je kind op Facebook niet handig is. (Ik zie dat allemaal overigens zelden.)

Kindermisbruikers

Een ander argument tegen, is de voortdurende dreiging van kindermisbruikers. Die loeren de hele dag op blootfoto’s en voor je het weet rukken ze je kind van de straat, omdat jij online informatie hebt achtergelaten waar ze zijn. Ik heb al eens eerder gezocht naar cases die deze dreiging onderbouwen, maar kon ze niet vinden.

Misdaad

Al met al is mijn gevoel dus dat het wel meevalt, met de misdaad die ouders begaan als ze foto’s delen. De kinderen om wie het gaat, openen zelf, zodra het ook maar even kan, een TikTok-account, vaak nog op de basisschool.

Ze slingeren de hele dag foto's over en weer via SnapChat en hebben vrijwel allemaal Instagram. Het is een generatie die opgroeit voor de camera en dat moeiteloos overneemt.

Veilig internetten

Het is de überverantwoordelijke ouders aan te raden hun kinderen juist op te voeden met social media. Laat ze zien wat je wel en niet verstandig kunt plaatsen. Geef ze het goede voorbeeld. Uiteraard haal je alles offline of plaats je niets meer als je kind dat zelf aangeeft.

Maar onderwijs ze in een veilige manier van internetten. Het gevaar begint pas echt als kinderen er zelf, buiten jouw zicht, rücksichtslos mee aan de slag gaan. Nee, een verbod op publiekelijke kinderfoto’s zou echt absurd zijn.”

