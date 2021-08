Verloskundige over haar werk tijdens de lockdown: ’Het ging er heftig aan toe’

Het was een race tegen de klok, maar Marlies redde het interview net op tijd. Een paar uur daarvoor was ze nog bezig met een bevalling. Het was een drukke dienst, met twee mooie, ongecompliceerde thuisbevallingen, vertelt ze. „Daar word ik heel blij van.”

Vorig jaar schreef ze het eerste boek over haar leven als verloskundige en na veel lezersreacties komt 7 september het vervolg uit: Sorry dat ik je wakker bel. Waar het eerste boek vooral draaide om haar toetreding tot de maatschap, gaat dit boek over 2020: het jaar dat in het teken stond van corona.

„Vorig jaar maart en april, toen we in lockdown zaten, was de verloskundige zorg minimaal”, blikt Marlies terug. „In die tijd heb ik heel weinig zwangere vrouwen gezien. Tussen de 17 en 27 weken werden vrouwen niet gecontroleerd en kraamvisites moesten we telefonisch doen. Dat ging er best heftig aan toe. Bij je eerste kind heb je geen idee hoe alles moet. Ouders die een tweede of derde kindje kregen, wisten de meeste dingen al en vonden het minder een probleem.”

Plexiglas

Zelf vond Marlies het wél heel erg. „Het vak draait nou eenmaal om het opbouwen van een band en dat is een stuk lastiger met een mondkapje op en een stuk plexiglas ertussen, of over de telefoon. Ik heb ook meegemaakt dat de moeder of een partner corona had. Als ik daar dan binnenkwam, moest ik een heel pak aan. Voor mezelf vond ik dat nog wel overkomelijk, maar moet je je voorstellen dat er de hele tijd zo’n marsmannetje aan je bed staat”, zegt ze lachend.

Het was niet alleen corona wat Marlies voor de kiezen kreeg, begin dit jaar was er ook nog een babyboom. „Dat hadden we niet verwacht, omdat er ook een economische crisis was voorspeld en dat normaal gesproken niet de tijd is om aan gezinsuitbreiding te beginnen”, vertelt ze. Nog steeds kan ze bijna niet geloven wat er gebeurde begin dit jaar, pakweg negen maanden na de start van de lockdown. „Er waren dubbel zoveel zwangeren! Gelukkig zijn we bij onze praktijk met z’n vijven, dus konden we best veel mensen aannemen.”

Ook als er geen corona is, blijft het vak draaien volgens Marlies om de hectiek en onvoorspelbaarheid. „Ik denk dat ik dat het geweldigste vind aan het werk. Een negen-tot-vijfbaan is niks voor mij. Maar het bewaken van je grenzen hoort er ook bij. Juist als ik vrij ben, vind ik het belangrijk om niet met de praktijk bezig te zijn. Dan ga ik sporten, een boek lezen en vooral goed slapen. Als je dat niet doet, breekt het je op.”

Slaaptekort

Mentaal vindt Marlies het werk niet zwaar. Fysiek kan het wel pittig zijn. „In de vakantieperiode werk ik meerdere diensten en als je dan een aantal nachten per week eruit moet voor bevallingen, dan voel je dat in je lijf. Je hebt wat slaaptekort, maar zwaar zou ik het niet noemen, dan zou ik beter een andere baan kunnen zoeken. Maar het is het allemaal waard. Het vertrouwen dat de mensen me geven, vind ik het allermooiste. Ze delen alles met je; de onzekerheden, wensen en hoe zij hun droombevalling voor zich zien. De geboorte van een kind is heel intiem. Daar kom ik mijn bed met liefde voor uit.”

Zweet

Tijdens het interview krijgt Marlies onverwachts een telefoontje; een verloskundige staat immers altijd op scherp. Gelukkig is het geen derde bevalling deze dienst, dus heeft ze nog tijd om te vertellen hoe het eraan toe gaat als het wél een belletje was van een bevallende. „In principe spring ik meteen op en ga ik erheen. Eerst vraag ik wat dingen om in te schatten hoe ver ze is. En ja, ik word weleens wakker gebeld, maar ik slaap ook heel makkelijk verder als dat kan. Dat is echt mijn geluk.”

Bekijk ook: De verloskundige zei dat bloedverlies bij de weeën hoorde

Elke bevalling blijft bijzonder voor Marlies, maar ze vertelt maar al te graag de ervaring van vorig jaar die haar het meest is bijgebleven. „Zowel de bevallende en de partner had een coronatest gedaan bij de GGD, maar het duurde heel lang voordat de uitslag binnenkwam. Om het zekere voor het onzekere te nemen heb ik uren in vol ornaat, helemaal bezweet, naast het bed gestaan. In dat pak is het niet alleen bloedheet, maar je kunt ook niet eten, drinken of naar de wc. Nadat de baby was geboren, kreeg de vader algauw een berichtje dat de uitslag negatief was, dus konden we alle pakken weer uittrekken.”