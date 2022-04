Daghoroscoop 12 april - Deel je geheimen, Vissen!

VANDAAG JARIG

Rond 11 mei stapt Jupiter jouw teken binnen en blijft daar ongeveer een half jaar. Deze planeet wijst op een goed bestaan, een leven op niveau. Kansen komen van alle kanten en op elk denkbaar moment; jouw inkomen kan gaan stuiteren. Anderen zullen jou zien als iemand die het goed gaat.

RAM

Alles draait vandaag om werk, al zou je misschien liever iets anders horen. Las pauzes in als jouw energie te wensen overlaat terwijl er een deadline nadert of als er een stapel klussen ligt te wachten. Leg je erbij neer als je snel moe bent.

STIER

Een zakelijke deal kan minder interessant worden door allerlei details. Stel voor om de vergadering te verplaatsen naar een goed restaurant, dan kan de deal alsnog een succes worden en dat zal jouw populariteit ten goede komen.

TWEELINGEN

Mensen kunnen je het heen en weer bezorgen en jouw geduld op de proef stellen. Probeer zaken van alle kanten te bekijken en overweeg oude oplossingen voor je nieuwe kiest. Een goed moment om met een huiselijk project te beginnen.

KREEFT

Probeer de komende twee weken verwarrende situaties te analyseren. Het kan gebeuren dat je steun bij vrienden zoekt, terwijl zij juist steun bij jou willen zoeken. Misschien ben je te veel met jezelf bezig en moet je van koers veranderen.

LEEUW

Geld zal de komende dagen het centrale thema zijn. Schuif fiscale besluiten en discussies naar de namiddag. Vanochtend kan een financiële kwestie voor hoofdpijn zorgen. Blijf alert, zodat je problemen netjes kunt oplossen.

MAAGD

Geheime plannen die gisteren zijn uitgebroed kunnen worden gestart en het zal je verbazen als alles zonder ongemak verloopt. Een droom zou nu werkelijkheid kunnen worden. Anderen zullen naar je kijken als jij je goed kleedt.

WEEGSCHAAL

Er kan grote rust over je dalen nadat jij je hebt afgevraagd waar je in het leven staat in termen van ambities en de richting die jouw leven heeft genomen. Ga op zoek naar iets anders als je op een dood spoor bent beland.

SCHORPIOEN

De kosmos zorgt voor goede contacten. Vrienden en collega’s willen je vooruit helpen en jouw omstandigheden positief beïnvloeden. Wissel ideeën uit en probeer datgene wat je aan het doen bent in een breder verband te plaatsen.

BOOGSCHUTTER

Er zit een stijgende lijn in jouw ambitieniveau, maar je moet oppassen dat je geen dominante houding aanneemt. Jaag jezelf niet op. Besteed genoeg tijd en aandacht aan details en de opvattingen van anderen om ruzie te voorkomen.

STEENBOK

Studenten kunnen besluiten van studie te veranderen en zich niet langer te conformeren aan een familietraditie. Probeer je zinnen te verzetten als je in gedachten constant bezig bent met een recent incident of gespannen situatie.

WATERMAN

Als je op de een of andere manier hulp nodig hebt, is dit een geschikte dag om op iemand een beroep te doen. Jouw verzoek wordt waarschijnlijk geaccepteerd. Mis niet een kans om een koopje te scoren via het internet of iets dergelijks.

VISSEN

Wees niet bang om anders te zijn. In een gezonde relatie krijgt een ieder de kans zijn eigen weg te gaan zonder dat daar een veroordeling of kritiek op volgt. Deel je geheimen, wensen en verlangens met een belangrijk persoon in jouw leven.

