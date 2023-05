’Hoe kan ik voorbruinen zodat ik niet zo bleek afsteek in die zomerse outfits?’

„Dat is begrijpelijk! Na de wintermaanden je body weer zomerklaar maken is even een klusje. Ontharen, scrubben en eventueel met een selftanner aan de slag gaan zijn de logische stappen voor wie dat tenminste wil. Je zou kunnen overwegen om voor het selftannen een spraytansessie te nemen. Dat gebeurt in een cabine bij een schoonheidssalon in een soort ’tentje’. Daarin wordt je lichaam een paar tinten donkerder gesprayed zonder dat dit direct opvalt, maar het witte is er dan wel gelijk af. Dit wordt ook veel gedaan voordat iemand gaat trouwen zodat de crème of witte bruidsjurk niet zo bleek lijkt op de huid. Op die manier heb je al een klein beetje kleur en kun je daarmee al shinen. Maar let op! Deze tan zorgt er niet voor dat je huid tegen zon bestand is, dus insmeren met een hoge spf zonnefactor blijft een must. Datzelfde geldt voor een kuur bij het zonnebankcentrum. Ook daar kun je alvast een kleurtje opdoen, maar dit is zeker geen bescherming tegen de echte zon als je daar eenmaal van gaat genieten.

Scrubben

Ga je liever voor een ’sunkissed’ tan met een selftanner? Dat doe je zowel op het gezicht als op het hele lichaam. Voor wat het gezicht betreft: meng een paar druppels selftanner met je dagelijkse dagcème en roer dat door elkaar. Zo breng je de emulsie makkelijker en gelijkmatiger op. Vergeet ook het decolleté niet en de kaaklijn anders krijg je kleurverschil. Daarna vooral de handen goed wassen met zeep en warm water anders kleurt de binnenkant van de handpalmen ook mee. Voor wat het lichaam betreft: de voorbereiding begint met een goede scrubsessie. Scrub de huid goed en egaal zodat je na het bruinen niet te snel vervelt en de kleur dus ook langer blijft zitten. Bovendien neemt de huid daarna makkelijker crèmes en olie op. Scrubben doe je bij voorkeur een keer per week met een milde scrub en niet langer dan een minuut. Doe dit 24 uur voordat je de zon in gaat, want een gescrubde huid is wel wat gevoeliger en kan sneller verbranden. Heb je een hekel aan zelf scrubben? Verwen jezelf dan met een scrubbehandeling bij een hammam - dat is verzorgen en genieten tegelijkertijd. Wil je het lichaam nog ontharen/waxen? Dan is het verstandig om dit voorafgaand aan het scrubben en het selftannen te doen. Daarna met wax of ontharingsmiddel aan de slag gaan betekent namelijk dat de net aangebrachte kleur weer enigszins kan verdwijnen.

Selftanner

Gebruik het liefst altijd een selftanner handschoen om de emulsie (olie, crème, spray of mousse) egaal aan te brengen op het lichaam en laat de huid goed drogen totdat deze niet meer afgeeft. Het is geen aanrader om vlak daarna tussen de witte lakens te kruipen uiteraard! Kleurdruppels zijn ook een prima optie, die kun je namelijk mengen met je favoriete bodylotion of gezichtscrème. Zelf ben ik een enorme fan van de Marc Inbane, Roquebrun of de Collistar druppels, die heb ik standaard in de badkamer staan om mijn teint tussendoor bij te werken. Het voordeel hiervan is dat je het zelf kunt doseren (meer of minder druppels al naar gelang het gewenste resultaat) en dat het een vrij natuurlijke bruining geeft die zich aanpast aan je bestaande huidskleur. Breng de emulsie egaal aan en smeer goed uit. Let ook op vergeten plekjes zoals de knieholtes, de oksels en de binnenkant van je armen en benen. De tijd dat deze selftanners enorm vies roken is gelukkig voorbij want de meeste producten ruiken heerlijk. Op deze manier sla je ook twee vliegen in één klap: je ruikt lekker naar een bodylotion en hebt het lichaam ook gelijk volledig gehydrateerd. Eens per vijf dagen kun je de kleur iets bijwerken om het resultaat in stand te houden want door het dragen van kleding, transpireren en douchen of badderen vervaagt de kleur langzamerhand.

Bronzing

En dan is er ook nog de ’bruiningstruc’ die je het hele jaar met succes toe kunt toepassen. Terracotta of bronzing poeder breng je gul maar luchtig aan met een kwast op het gezicht maar ook eventueel op armen, benen en decolleté. Kies in de zomermaanden voor een donkere variant om de kleur een beetje op te halen en bij een feestje kun je zelfs uitpakken met een glitter bronzingpoeder. Die zorgt tegelijkertijd voor een instant sun-kissed effect!

In de zon

Eenmaal in de zon kleurt de huid uiteraard nog meer bij. Het slikken van melaninepillen voor een zonnebad kan de huid ook alvast voorbereiden op de zon. Buiten sporten of gewoon wandelen is ook een prima optie, zelfs als het wat minder zonnig is. Ook dan pak je namelijk kleur of kun je de bestaande teint verdiepen. Gebruik na het zonnen altijd een goede aftersun bodylotion om de huid soepel en gehydrateerd te houden. Zorg daarnaast niet alleen aan de buitenkant goed voor je huid, maar ook aan de binnenkant. Dat betekent veel water drinken, zo’n twee liter per dag (thee telt ook mee) want dat stimuleert de doorbloeding. Af en toe de huid tijdens het zonnen hydrateren met een refesh waterspray is niet alleen goed voor de huid maar geeft ook een heerlijk verfrissend gevoel. Tip: stop die spray in de koelbox. Qua eten zijn mandarijnen, wortels en radijsjes een aanrader want die zitten vol met betacaroteen en dat is kleurbevorderend. Tomaten bevatten veel anti-oxidanten en die beschermen de huid en herstellen een eventuele zonnebrand.”

