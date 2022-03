Wat als je kind bedreigd wordt na het versturen van een naaktfoto?

De Kindertelefoon constateert dat kinderen zich, sinds corona zich aandiende, waarschijnlijk meer zijn gaan bezighouden met het versturen en ontvangen van seksueel getinte berichten en beeldmateriaal. Het aantal gesprekken dat met kinderen werd gevoerd over sexting steeg met 30% in 2020 ten opzichte van 2019. Het aantal gesprekken met kinderen die werden bedreigd nadat ze beeldmateriaal van zichzelf hadden verstuurd, verdubbelde in diezelfde periode zelfs.

Verkeerde boodschap

Wat als je kind met een dergelijk verhaal naar je toe komt? Als het jouw zoon of dochter is die wordt gechanteerd? „Het begint al preventief”, vertelt Simone Belt van Helpwanted.nl, dat onderdeel is van het Expertisebureau Online Kindermisbruik. „Vaak geven ze kinderen mee: stuur geen naaktfoto’s. Doe het niet, het is gevaarlijk en kan negatieve gevolgen hebben. Als die boodschap vaak herhaald wordt, raken kinderen ervan overtuigd dat ze echt iets verkeerds hebben gedaan als het hen overkomt dat ze bedreigd worden met naaktbeeld dat ze zelf hebben gestuurd.”

Iets stoms

„De realiteit is anders. Een groot deel van de jongeren stuurt weleens een naaktfoto en het grootste deel van hen kijkt daar positief op terug. Het is maar bij een klein deel dat het misgaat, en in die gevallen is het heel belangrijk dat je je kind bijstaat. Kinderen die bij ons terechtkomen voor hulp, zeggen vaak als eerste dat ze iets heel stoms hebben gedaan. Dat baseren ze op de boodschap van hun ouders of van mensen om hen heen. En dat terwijl er in werkelijkheid maar één schuldige is: de persoon die niet respectvol om is gegaan met de foto of video die is verstuurd.”

Boze reactie

„Jongeren aarzelen vaak om naar hun ouders te stappen als ze bedreigd worden, uit angst voor een boze reactie”, vervolgt Belt. „Natuurlijk is het nooit de bedoeling van jou als ouder om de suggestie te wekken dat je kind niet naar je toe mag komen bij problemen. Maar dat is wel de consequentie als je altijd hebt benadrukt dat sexting of naaktfoto’s ’fout’ zijn. Pas dus op met die boodschap, of kleed hem beter aan. Zeg niet alleen: ’doe het niet’, maar voer er een goed gesprek over.”

Spiegelen

Als het toch misgaat, en je kind bedreigd of gechanteerd wordt met naaktfoto’s of video’s, is het belangrijk om kalm te blijven, legt Belt uit. „Ouders reageren vanuit een eerste impuls vaak emotioneel, geschrokken of boos. Dat is begrijpelijk, want het is ook heel lastig, maar je kind spiegelt zich algauw aan de manier waarop jij met de situatie omgaat. Een heftige reactie kan dus echt impact op hen hebben. Blijf rustig, kijk hoe de situatie precies in elkaar zit en oordeel niet.”

Samen oplossen

„Zeg: ’wat goed dat je naar me toe komt, jij hebt niets verkeerd gedaan en we gaan samen kijken hoe we dit kunnen oplossen’. Daarna maak je samen een plan. Het gevoel dat je als slachtoffer niet alleen bent, kan al zo veel uitmaken. Daarna kun je kijken hoe je het kunt aanpakken. In eerste instantie is het vaak de grootste wens om zo veel mogelijk beelden offline te halen. Het helpt vaak ook om alle vormen van contact te verbreken met degene die de beelden verspreid heeft. Met het offline halen van beelden kunnen wij helpen: wij kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met sociale media met het verzoek beelden te verwijderen. In een volgend stadium kun je kijken wie er nog meer betrokken zijn, en eventueel school en de politie inschakelen.”

„Vaak is de schade bij slachtoffers enorm. Als je kind naar je toe durft te komen, is dat dus al heel knap. Benoem dat ook. Een heel grote groep durft namelijk niet over die schaamte heen te stappen. Maak vooral duidelijk dat jullie dit samen kunnen oplossen.”