Paulien heeft 5 kinderen: ’Dan maar geen uitjes, wij hebben elkaar’

Leonie Steehouwer (37)

is planner en getrouwd met Wouter (35). Samen hebben ze één dochter, Emma (8). Leonie koos bewust voor een klein gezin.

„Nee, het milieu speelt geen rol in onze keuze om het bij één kind te houden. Ik moet gewoon voor mezelf niet denken aan meer kinderen. Wouters vader en moeder zijn allebei de helft van een tweeling. Als we na Emma nog een kindje wilden, kon dat zomaar een tweelingzwangerschap worden. Dat risico vonden we te groot; liever één kind dan drie. Nu Emma 8 is, weten we dat we de juiste beslissing hebben genomen.”

Oppas

„Ik ben gehecht aan mijn eigen ruimte en tijd, en niet het type moeder dat een kind gaat entertainen of gaat zitten knutselen. Ik werk 24 uur per week en volg daarnaast ook nog een opleiding; ik kom nu al niet altijd voldoende aan mezelf toe.

Eén kind gaat nog weleens uit logeren. Voor één kind regel je vrij eenvoudig oppas. Onze ouders wonen allemaal in de buurt en passen graag op Emma. Of ze dat net zo makkelijk hadden gedaan als we meer kinderen hadden gehad, weet ik niet.

Heel soms vraagt Emma of ze een broertje of zusje mag. Als ik haar dan voorhoud dat ze dan alles moet delen, is ze snel genezen. Ik hoor weleens dat mensen het sneu vinden dat ze altijd maar alleen is, maar ik voel me er niet schuldig over. Dit is onze keuze. We kunnen nu financieel ook wat ruimer en luxer leven en gaan regelmatig lekker uit eten met z’n drietjes of een dag gezellig shoppen. Ook dat heeft meegespeeld toen we ons besluit namen. Eén kind is in veel opzichten makkelijker.”

Paulien van der Werf-Zonderland (33)

is boerin en getrouwd met Petrus (37). Ze hebben vijf kinderen: Mirte (7), Tirza (6), Dewi (5), Fardau (3) en Anouk (1). De zesde is onderweg.

„In januari wordt ons zesde kindje verwacht, maar ik heb niet het gevoel dat het dan klaar is. We hebben nu een busje waar negen personen in passen. Petrus en ik grappen weleens dat we desnoods ons groot rijbewijs maar moeten halen.

Ik hou van de reuring, de gezelligheid en de interactie tussen de kinderen. Er gebeurt altijd wel iets. Ik vond één kind hebben zwaarder dan vijf; ze houden elkaar vaak bezig. Tijd voor mezelf vind ik in een uurtje yoga in de avond, maar een kwartiertje vind ik ook al lekker. En ik sta in de ochtend een uur eerder dan de kinderen op. Ik lees graag, in plaats van scrollen door mijn telefoon.

Bedrijfskantine

Sinds tweeënhalf jaar wonen we op het bedrijf. Onze keuken is een soort bedrijfskantine, we hebben altijd mensen over de vloer. Petrus en ik hebben daarom besloten eens in het jaar echt met z’n tweetjes een nachtje weg te gaan. Dan past mijn schoonmoeder of schoonzusje op. En eens per jaar gaan we met het gezin een week op vakantie. Financieel kan niet alles met zoveel kinderen. Dat zie ik niet als probleem; dan maar geen uitjes, wij hebben elkaar.

Voor de feestdagen spaar ik het hele jaar door. Ik koop cadeautjes als ze in de aanbieding zijn. Het maakt je creatief. Het zijn wel pittige tijden nu. Waar ik voorheen veel biologisch kocht, let ik nu meer op de aanbiedingen. Dat grote gezinnen slecht zijn voor het milieu, betwijfel ik. Wij stappen niet meerdere keren per jaar in het vliegtuig. En daarnaast zijn kinderen hard nodig in de toekomst, bijvoorbeeld in de zorg.”

