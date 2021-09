’Onvervulde kinderwens? Laat geen misbruik van je maken!’

Broccoli

„Een week geleden las ik een column van de ongeneeslijk zieke Jan Rot. Hij schreef over zijn inbox vol goedbedoelde adviezen zoals iedere dag 200 gram broccoli eten, want dat dwingt kankercellen in drie maanden tot zelfmoord.

Ik had de dosis verdubbeld, wat zeg ik, verdriedubbeld na zo’n mail. Doodgaan aan kanker, dat wil je toch niet? Nee, dan maar een tijdje op eenzijdig groentedieet, alles om dat leven maar met beide handen vast te pakken.

Bananen

Ik weet nog goed hoe ik jaren geleden, tien minuten voor mijn rijexamen, dwangmatig drie bananen opat. Tip van mijn moeder en zij had het weer van iemand anders gehoord. Slagen gegarandeerd, was de belofte. Tja, met zo’n vooruitzicht vreet je desnoods een hele tros op. Het is allemaal onzin en dat weet je ook. Maar die wanhoop hè? Dat intense willen, dat vertroebelt dan toch weer je denken.

Geen hond

Misschien is van alle wensen een kinderwens wel de grootste denkbaar. Dat hele voortplanten zit zo in ons systeem en dan die hormonen, die biologische klok, de Zwitsalgeur in het huis van je vriendinnen: het moet en zal gebeuren.

Lukt het niet, dan ontstaat er veelal een leegte die geen hond, hoe leuk en lief ook, kan opvullen. Grenzen worden verlegd. Toch nog een behandeling. Toch nog een keer proberen. En dan weer die tranen en dat intense verdriet als een test opnieuw negatief is. Of als een zwangerschap weer in een miskraam eindigt.

Inhoudsloos

’Je moet het loslaten, dan komt het vanzelf’, is in de wereld van de onvervulde kinderwens een beetje hetzelfde als wat ’Ga eens lekker wandelen, een frisse neus halen’ in de wereld van depressies is. Goedbedoeld, maar compleet inhoudsloos.

Het legt de oplossing ook bij de persoon met het verdriet, met de kwaal, neer. ’Als jij nou eens niet iedere dag op die ovulatiekalender zit te gluren en eens aan iets anders denkt, ben je in no time zwanger – wedden?’ Quatsch. Klinkklare quatsch.

Geldklopperij

Dit weekend stuitte ik op een Instagrampost van iemand die je voor € 111,- (online of bij haar in het bos) helpt een kindje uit te nodigen in je baarmoeder. Een sacred womb-sessie – noteer dat maar als synoniem voor ’geldklopperij’. Ik weet zeker dat er vrouwen zijn die haar een DM hebben gestuurd, want ik ken de wens zo goed. Wat is € 111,- als het je die zo gewilde zwangerschap kan brengen? Niets toch?

Kwakzalverij

Het is kwakzalverij. Pure kwakzalverij. Kindjes nodig je niet uit in je baarmoeder. Ze ontstaan omdat jouw eicellen van goede kwaliteit zijn, het zaad van je partner lekker vitaal is, je baarmoeder weet hoe innestelen werkt en je lichaam het kind vervolgens negen maanden vast weet te houden.

Wanneer dat niet lukt, heb je vruchtbaarheidstrajecten, in ziekenhuizen. Niets samen ergens in een bos met een coach in een yurt of op een zelfgehaakt kleed je yoni openstellen voor je nageslacht, maar middels IUI, ICSI, IVF of eiceldonatie de mogelijkheden afgaan.

Oplichting

Niemand dwingt vrouwen natuurlijk in deze poppenkast te trappen en de portemonnee te trekken, maar kom op, deze vrouwen zijn zó kwetsbaar. Ze willen zo graag. Het is een strohalm die ze vastpakken en geef ze eens ongelijk.

Maar je zal hier misbruik van maken. Hoe kijk je jezelf dan nog aan in de spiegel? Trots? Vind je jezelf dan op het gebied van integriteit lekker afgewerkt? Heb je je morele kompas dan op orde? Nou ja, als de bankrekening maar weer gevuld is, hè? En zo zien we dat ook in deze ’hulpvaardige’ wereld een stukje oplichting niet wordt geschuwd.