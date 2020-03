‘Het schap met sauzen is leeg’, kopt deze krant. Er staan foto’s bij het artikel: lege planken in de supermarkt. Nederland is massaal aan het hamsteren. Vooral toiletpapier blijkt populair. Je zal ook maar zonder zitten in tijden van corona. Wat moet je dan? (Een nat washandje dat later mee kan in de was en daardoor onbeperkt bruikbaar is? Ik doe maar een suggestie…)