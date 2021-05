Naar welke jurk gaan jouw twaalf punten?

Jammer hè, dat Jeangu gisteren niet meer punten scoorde. We hadden het hem zo gegund. Maar wat een show hebben we neergezet in Rotterdam! 4 x 12 punten voor ieder lid van het presentatieteam. En wat zagen ze er prachtig uit.

Op de redactie kunnen we niet kiezen welke jurk we nou het mooiste vonden van de 10 creaties die we in de halve finales en de finale langs zagen komen. (sorry Jan, jij zag er ook heel leuk uit, maar bij deze verkiezing val je toch even uit de boot). Daarom leggen we de vraag maar even bij jou neer. Naar welke jurk gaan jouw douze points? Praat mee op onze Facebookpagina. Wordt het de jurk van Edsilia Rombley, Chantal Janzen, of Nikkie Tutorials?