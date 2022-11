10 kerstfilms die je (vooral niet) gezien moet hebben

Falling for Christmas – Netflix

Nadat ik in mijn tienerjaren Mean Girls en Freaky Friday bij elkaar denk ik zo’n 320 keer gekeken heb, kon ik niet anders dan me verheugen op Falling For Christmas: een van de nieuwste kerstparels op Netflix met daarin de langverwachte comeback van Lindsay Lohan. Dit kon niet fout gaan toch? Nou, wel dus. Als je van slap acteerwerk en een flinterdun verhaal houdt, is deze film zeker een aanrader. Of als je wil zien wat het met je gezicht doet als je voor je 40e al tig bezoekjes aan de cosmetisch arts hebt gebracht. Mocht dat niet het geval zijn; bespaar jezelf deze ruim anderhalf durende martelgang en kijk liever nog een keertje Mean Girls: wordt immers ook Jingle Bell Rocks in gezongen. Flop!

On the 12th Date of Christmas – Videoland

Toegeven: veel van de Hallmark Channel Kerstfilms zijn zo mierzoet dat je er genoeg aan zou hebben als dessert bij het kerstdiner. Dat geldt ook een beetje voor deze film, máár aangezien het acteerwerk in deze film best oké is krijgt hij van mij toch een voldoende. Dit is nou typisch een film die niet iedereen gezien heeft, waar in zo’n beetje elk shot een kerstboom in beeld is en waar je romantic kerstmis cravings dus volledig worden gevoed. Goedgekeurd!

A Castle For Christmas – Netflix

Deze film met Brooke Shields heeft qua kerstvibes alles wat het moet hebben: sneeuw, lichtjes, muziek, Schotland… Maar hij was zo slaapverwekkend saai dat ik er denk ik 4,5 uur over gedaan heb om hem af te kijken, zo vaak viel ik weg. Kan er iets mee te maken hebben dat ik zwanger ben, maar ik denk dat het vooral ligt aan het trage tempo in de film en het beetje duffe gehalte van de acteurs. Toegeven: hierna is de neiging om een trip naar Schotland te boeken rond de feestdagen wél enorm gestegen. Verder: niks aan, overslaan.

Merry Liddle Christmas – Videoland

In de categorie ‘cringe’ scoort deze kersttopper echt een 10, maar dat is natuurlijk geen categorie waar je als film een hoog cijfer in wilt scoren. Verder valt deze film vooral op omdat de hoofdrolspeelster je vast heel bekend voorkomt. Is dat nou Kelly Rowland? Ja klopt! It’s her. Maar de meid had het beter bij zingen kunnen houden. Bovendien vind ik een kerstfilm die zich afspeelt in Californië (= warm) toch net iets minder lekker wegkijken dan wanneer het zich afspeelt in – ik noem maar iets – New York met een laagje sneeuw. Als je echt álle enigszins oké kerstfilms al gezien hebt en over moet stappen op de slechtere kerstfilms: haast je naar Videoland en zet deze op. Anders? Sla lekker over. Ps: voor wie ‘m toch leuk vindt: er staat ook een vervolg op Videoland: Merry Liddle Christmas Wedding.

Single All The Way – Netflix

Deze film kwam vorig jaar op Netflix en ik was aangenaam verrast. Ik heb zelfs twee keer hardop gelachen! Nou jongens, dan verdient een film sowieso al een dikke voldoende. Ook heeft dit pareltje fijne kerstvibes, zonder dat het glazuur écht van je tanden springt. En ik had daarna direct zin me aan te melden voor een bijrol in het plaatselijke kerststuk. Niet gedaan overigens, wel enorm genoten van de acteertalenten van de altijd hilarische Jennifer Coolidge. Zeker de moeite waard!

Home Sweet Home Alone – Disney+

De kerstklassiekers zijn natuurlijk de Home Alone-films en dan met name 1, 2 en 3. Want wisten jullie überhaupt dat er ook een deel 4 gemaakt was én dat er in 2021 ook een vervolg, Home Sweet Home Alone op Disney+ is verschenen. Nee? Nou dan weet je het nu. En dat is direct ook alles wat je hierover moet weten, want de film is zó ontzettend slecht dat het niet meer tijd verdient dan het lezen van dit stukje. Geldt trouwens ook voor deel 4. Gewoon die eerste drie nog een paar keer opzetten; heb je veel meer aan!

Holidate – Netflix

Ja dit is dus weer zo’n lekkere romcom kerstfilm die dus wél goed uitpakt. Je hebt een dateleven (of een gebrek daar aan), je hebt kerst, een gezellige familie, een gek vrouwtje in een bunny kostuum… Eigenlijk alles om een leuke kerstfilm van te maken. En dat is dan ook gelukt met Holidate. Niks mis mee om deze gewoon een keertje op te zetten. Kijkt lekker makkelijk weg en bezorgt soms zelfs een glimlach op je gezicht.

A Boy Called Christmas – Netflix

Natuurlijk kan een goede animatiefilm rondom Kerstmis niet ontbreken. Dit is er eentje die je met het hele gezin kunt kijken en die ook leuk is voor jou. Ik hoop wel voor je dat je koters al zo oud zijn dat je de film in het Engels met ondertiteling kunt kijken: nagesynchroniseerd is het toch allemaal net even wat minder lekker om weg te kijken. Toch kun je ook dan intens genieten van de magische wereld die de makers gecreëerd hebben. En ja, je mag hem ook kijken als je géén kinderen hebt. Heb ik ook gedaan!

Something From Tifanny– Amazon Prime

Dit is nou zo’n film waar ik me écht op verheug. Een redelijk originele invalshoek (een trouwring die zoekraakt rond Kerstmis), mooi filmwerk, een Christmas Vibe die er niet te dik bovenop ligt maar wél duidelijk aanwezig is en een verdomd knappe acteur in een van de hoofdrollen (hallo Kendrick Sampson!). Kortom: ik kan niet wachten tot deze (hopelijk) parel vanaf 9 december te zien is op Amazon Prime!

Scrooge: A Christmas Carol – Netflix

Bij deze titel hoef ik je waarschijnlijk niet meer uit te leggen waar het over gaat: A Christmas Carol staat natuurlijk zo’n beetje bekend als hét kerstverhaal. Hoe leuk is het dus dat er een gloednieuwe animatiefilm van Scrooge: A Christmas Carol op 2 december in première gaat op Netflix?! Lijkt me heerlijk om dit verhaal met jonge kinderen te bekijken, maar met warme chocomelk in je eentje op de bank is volgens mij ook totaal geoorloofd bij deze nieuwe kerstfilm. Ik ga ervoor in elk geval!

