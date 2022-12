30 kerstfilms die je (vooral niet) gezien moet hebben

Something From Tifanny - Amazon Prime

Dit is nou zo’n film waar ik me écht op verheugde. Een redelijk originele invalshoek (een trouwring die zoekraakt rond Kerstmis), mooi filmwerk, een Christmas Vibe die er niet te dik bovenop ligt maar wél duidelijk aanwezig is en een verdomd knappe acteur in een van de hoofdrollen (hallo Kendrick Sampson!). En hij stelt absoluut niet teleur. Het acteerwerk is in orde en de vlinders vladderen bijna door je beeldscherm heen. Ja, aanrader!

Hjem til jul - Netflix

Oké, dit is geen kerstfilm maar een kerstserie. Maar wát voor eentje?! Het gaat over de eeuwige vrijgezel Johanne die het helemaal zat is dat ze steeds commentaar krijgt op haar relatiestatus. Dus gaat ze op zoek naar een vriendje, zodat ze iemand heeft waar ze de feestdagen mee door kan brengen. Deze serie is goud waard en het tweede seizoen staat nu op Netflix. Volop genieten van kerst, liefde en humor. De serie heeft het allemaal en daarom moet ik ’m wel tippen! Kijk uit: verrassend verslavend. Voor je het weet ben je de hele avond aan het kijken, dus zorg dat je daar tijd voor hebt.

No Sleep ’Til Christmas - Disney +

Lizzie en Billy hebben beiden last van slapeloosheid en ze ontdekken dat ze alleen naast elkaar in slaap kunnen vallen. Niet heel handig, gezien Lizzie gaat trouwen met heel iemand anders. Dat is natuurlijk een goede voedingsbodem voor een heleboel verwarrende gedachten... Deze film valt in de categorie: als je niks weet te kijken, zeker de moeite waard en bij vlagen zelfs best grappig, alleen vind ik de kerstige invloeden soms best ver te zoeken. Het is meer een leuke, romantische komedie. Dit is zo’n film waarvan je zegt: prima voor een keertje. Niet helemaal geweldig, ook zeker niet de slechtste film ooit gezien.

I Believe in Santa– Netflix

Deze film is woensdag online gekomen en tipte ik vorige week. En terecht: het bleek een prima kerstfilm om lekker makkelijk weg te kijken! De film gaat over Lisa, die al een tijdje happy is met Tom. Alleen komt ze er na vijf maanden achter dat hij helemaal fan is van Kerst. En dat terwijl Lisa een enorme hekel heeft aan het feest… Klinkt toch als het ideale verhaal voor een goede kerstfilm?! Dat is het ook. Zeker de moeite waard, al is hij af en toe wel een béétje flauw. Maar goed, ik had eerlijk gezegd niet anders verwacht. En wat maakt het uit: de meeste kerstfilms staan niet bepaald bekend om hun diepzinnigheid.

The Santa Clauses - Disney+

Nog een serie, deze keer op Disney+. The Santa Clauses is écht Kerst met een hoofdletter K, want het hele verhaal draait om de kerstman. Scott Calvin (oftewel Santa Clause) is terug en blij met kerstmis, maar het feest wordt steeds minder populair en Santa is zijn magie aan het verliezen. Hij denkt erover om af te treden, zodat hij meer aandacht kan besteden aan zijn gezin. Maar dat heeft best wat voeten in de aarde... The Santa Clauses is echt zo’n serie voor het hele gezin en héérlijk als je zin hebt in iets waardoor je een op en top kerstgevoel wil krijgen. Zeker een aanrader dus!

Julestorm (A Storm for Christmas) - Netflix

Deze miniserie is van dezelfde makers als Hjem til Jul en is dus zéker een serie om je op te verheugen als je het mij vraagt. De serie zal gaan over een groep mensen die rond de feestdagen aankomt in Oslo, allemaal voor een andere reden. Echter lijkt het bezoek voor al deze mensen in de soep te lopen, omdat ze vast komen te zitten op de luchthaven van de Zweedse stad. Oei... Vanaf vandaag te zien op Netflix, maar ik moet nog kijken. Die houden jullie dus tegoed!

Reviviendo la Navidad - Netflix

Films met een chagrijn als hoofdpersoon zijn vaak voer voor goede kerstfilms (denk aan Scrooge en The Grinch), dus deze film die vanaf 20 december op Netflix staat belooft veel goeds. Hij gaat over Chuy, die al-tijd chagrijnig is. Op een dag wordt hij wakker en ontdekt hij dat er een heel jaar voorbij is gegaan, zonder dat hij het gemerkt heeft. Hij is vervloekt door een fee en zal zich vanaf nu elk jaar alleen kerst herinneren. Zeker eentje die ik ga bekijken!

A Chance for Christmas – Videoland

Deze film gaat over influencer Christina Chance, die een deal met een groot merk kan binnenhalen. Ze moet op kerstavond alleen even twee miljoen views halen via haar social media-kanalen. Appeltje, eitje toch?! Ze krijgt daarbij hulp van de lieve accountmanager Devon. Het is een mierzoet verhaal met – natuurlijk – een happy end, maar aangezien ik zelf naast mijn werk als journalist/schrijver ook een influencer manage, trok de film mij wel. En ik moet eerlijk zeggen: hij stelde niet teleur! Best een grappig verhaal, lekker kerstige omgeving door de hele film heen en als je zelf een beetje in dat wereldje zit zitten er (hoewel natuurlijk héérlijk overdreven) best wat herkenbare stukjes in. Leuk!

Your Christmas or Mine – Amazon Prime

Yes, we hebben weer een écht leuke kerstfilm. Deze op en top kerstfilm met lekker Britse accenten gaat over het kersverse koppel James en Hayley dat tegelijk het idee krijgt om bij élkaar kerst te vieren en dus beiden in de trein naar hun toekomstige schoonouders stappen. Maar ze belanden dus allebei bij die toekomstige schoonouders, zonder elkaar! James (gespeeld door Asa Butterfield) ken je misschien wel van Sex Education en speelt ook hier hilarisch karakter, maar de onbevangen flapuit Hayley (Cora Kirk) is misschien wel nóg leuker om naar te kijken. Paar keer hardop gelachen, lekkere feel good vibes maar niet afgezaagd, deze film. Echt een kijktip!

De Familie Claus 3 – Netflix

Dit is de derde film over de Familie Claus. Hoewel ik de eerste film nog best leuk vond, was ik over de tweede al iets minder enthousiast en ook deze derde kan me niet écht bekoren. Ik ging weer vol goede moed in het verhaal over Jules, die als enige op de hoogte is van het feit dat zijn opa dé Kerstman is. Alleen tijdens de feestdagen heeft de familie van Jules besloten een familie skivakantie te plannen. En dat komt niet zo lekker uit… Leuk verhaal, maar de film is een beetje kabbelend en daarom soms een tikkie saai. En eerlijk: de special effecten zijn – net als in de vorige twee delen – soms zó nep dat het storend is. Wél blijft het leuk dat deze Vlaamse kerstfilm met veel Nederlandse acteurs dus voor het hele gezin goed te volgen is én de film scoort wederom wel hoge ogen als het gaat om de ’kerstvibe’: die is volop aanwezig.

Scrooge: A Christmas Carol – Netflix

Deze film gaf ik een aantal weken geleden als tip voor een film waar ik me op verheugde. Wie de titel leest hoef ik je waarschijnlijk niet meer uit te leggen waar het over gaat: A Christmas Carol staat natuurlijk zo’n beetje bekend als hét kerstverhaal. Hoe leuk is het dus dat er een gloednieuwe animatiefilm van Scrooge: A Christmas Carol op Netflix staat?! Die heb ik dus direct gekeken en hij stelt zeker niet teleur. Mooie liedjes, prachtige effecten en ook leuk voor volwassenen. Sterker nog: ik zou de film niet met té jonge kinderen kijken, aangezien hij voor sommigen denk ik best spooky kan zijn!

The Guardians of the Galaxy Holiday Special – Disney+

Voor de liefhebbers van Marvel is dit een must watch. Als je daar absoluut niet van houdt: sla de film dan over. Ik vind het wél leuk en heb best genoten van deze korte film, die de eerste Marvel-film is waarin geen schurk voorkomt. Hoe leuk rond de feestdagen?! De Watchers reizen in deze film naar de aarde op zoek naar het perfecte kerstcadeau, zodat Quill een kerst krijgt om nooit te vergeten. De film zit vol kerstlichtjes en pakjes en is met het uitblijven van die schurk ook geschikt voor redelijk jonge kinderen. Het schijnt de eerste film uit een reeks te zijn die meer diepgang gaat bieden aan de Marvel-figuren. Ik ben alleen absoluut geen Marvel-expert, dus meer kan ik hier niet over zeggen. Wel dat ik het vermakelijk vond en dat het de film lekker makkelijk wegkeek, ook omdat hij maar 45 minuten duurt.

Christmas on Mistletoe Farm – Netflix

Nou dames en heren, we hebben ’m: de allerslechtste kerstfilm die ik ooit heb gezien. Of naja, half heb gezien: ik kon het niet opbrengen om hem af te kijken. Ik begon vol goede moed aan deze film over een vader met vijf kinderen. Hun moeder (en zijn vrouw) is overleden en ze erven vlak voor de kerst een boerderij, waar ze gaan proberen te wonen. De kinderen willen er alles aan doen om op de boerderij te blijven wonen. Klinkt als een leuk verhaal, maar eenmaal tien minuten in de film was ik vooral bezig me af te vragen waar ik in vredesnaam naar het aan het kijken was. Het acteerwerk is echt bedroevend slecht, het verhaal slaat he-le-maal nergens op en het allerergste is de Terror Jaap-kloon (die uit de Gouden Kooi weetjewel?) met adhd-standje 100 die de hele film door het beeld heen tettert. Afgrijselijk; ik heb hem na 50 minuten uitgezet omdat ik het niet meer aan kon. Overigens wel vernomen van een kennis die de film wél afkeek dat het alleen maar erger werd.

Off Track – Netflix

Een Zweedse film met een vleugje kerst. Niet heel kerstig, wél heel goed (en met veel sneeuw)! De film gaat over moeder Lisa, die de voogdij over haar dochter kwijt kan raken omdat ze nogal stomme beslissingen heeft gemaakt in haar leven. Dan wordt ze gedwongen haar leven te veranderen: ze doet samen met haar broer mee aan een skiwedstrijd waarbij ze 90 kilometer moet skiën. Dat de film in het Zweeds is moet je even doorheen in het begin, maar dat lukte mij vrij snel en ik heb echt genoten! Het is een soort kruising tussen De Moedermaffia (die serie op Videoland) en een film als Alles is Familie, maar dan in het Zweeds. Met een traantje of twee richting het einde. Zeer vermakelijk, echt een aanrader!

A Christmas Miracle for Daisy – Netflix

Een film met mijn naam in de titel, die moest ik natuurlijk direct checken. En ook deze film stelde niet teleur. Al dan niet omdat een van mijn teenage/twenties crushes erin speelt: Nick Bateman. Als je op mannen valt, leg dan maar alvast een zacht kussentje op de grond: je glijdt keihard van die bank af! De film gaat over interieurdesigner Whitney (Jill Wagner), die als verrassing voor de feestdagen een nieuwe klant krijgt. Dat blijkt dus haar ex te zijn (in de vorm van Bateman). Die heeft weer een dochter met een wens: een moeder voor kerstmis. Nou moet ik eerlijk bekennen dat je sowieso niet meer zoveel fout kunt doen bij mij als je Bateman een prominente rol in je kerstfilm laat hebben, maar de film zelf is ook best prima. Gewoon een mierzoete kerstfilm met een happy end: precies wat we leuk vinden met de feestdagen!

The Hip Hop Nutcracker – Disney+

Deze film had ik als kind waarschijnlijk helemaal fantastisch gevonden. Ik was namelijk gek op dansfilms: Honey, You got served, Bring It On… Ik heb ze zó vaak gekeken. Zelf was ik overigens vreselijk belabberd in dansen. Waar ik droomde van meedoen aan internationale hiphopwedstrijden, kon ik in werkelijkheid nog net mijn benen op de maat bewegen, maar fatsoenlijk een paar danspasjes eruit knallen zat er écht niet in. Nog steeds niet overigens, zie ik nu ik ouder ben gelukkig in. Net als dat ik inzie dat deze film naast de vette danspasjes inhoudelijk niets is. Mocht je niet per se van dans houden, dan zou ik ’m dus lekker overslaan. Voor het verhaal hoef je het niet te doen. En mocht jij (of het jonge grut in je huis) wel van dansen houden; leuk voor een keertje!

Christmas With You – Netflix

Ondanks dat het verhaal redelijk dun is, kijkt de film heerlijk weg. Ik ging terug naar mijn tienerjaren, waarin ik deze film waarschijnlijk een stuk of twintig keer zou hebben gekeken vanwege de popster vibes. Leuk detail: ook manlief vond het een leuke film, vooral vanwege het feit dat ’die awkward oude man’ een romantische klik heeft met de hoofdrolspeelster, de knappe popster (gespeeld door Aimee Garcia). ’Niet zo standaard!’ Later werd ik erop gewezen dat die awkward oude man Freddie Prinze Jr. is, schijnbaar een 90’s icoon die in elke romantische komedie speelde. Nou goed, ook een goede reden om de film te checken dus.

Welcome to the Christmas Family Reunion – Videoland

Dit is een typische ’prima-film’. Eentje die je best een keer wil kijken en waar je ook wel van geniet, maar die je daarna waarschijnlijk nooit meer op zet. En dat is prima. Het is een lekker kerstig verhaal (waar wordt het kerstfeest gehouden dat event planner Amy moet organiseren?) met veel kerstdecoratie en familiegedoe. Leuk voor een keertje dus. IMDB geeft de film een 5, ik geef hem een zesje.

Love Hard – Netflix

Kijk, dít is nou een leuke kerstfilm! Een schrijfster reist 5000 kilometer om met kerst de man te verrassen die ze op een datingapp heeft ontmoet, alleen ze blijkt slachtoffer te zijn van een catfish. Hoe origineel?! Lovehard heb ik in één ruk met heel veel plezier uitgekeken. De film is vlot, er worden kerstliedjes in gezongen, er is veel sneeuw en kerstmeuk te zien, ik heb meerdere keren hardop gelachen én zelfs een traantje gelaten (waardoor ik keihard werd uitgelachen door manlief). Dit is mijn absolute tip van de week voor als jij hem nog niet gezien hebt. En anders kijk je ’m gewoon nog een keer!

Office Christmas Party – Amazon Prime

Deze film is met Jennifer Aniston: sowieso al een plusje. In de film speelt ze een nogal gemene bazin van een kantoor, waar een van de meest hysterische kerstfeesten ooit wordt gegeven. Zonder haar goedkeuring… De film heeft een beetje de sfeer van The Hangover, al kan aan die film maar moeilijk iets tippen. Wel wederom een originele invalshoek en de film heeft best grappige momenten, omdat de acteurs en actrices van hoog niveau zijn. Zeker de moeite waard om een keer gezien te hebben, vooral als je van flauwe humor houdt.

The Noël Diary – Netflix

Ook deze film staat kersvers op Netflix en gaat over een succesvolle schrijver (Jake Turner) die in zijn oude huis spullen uitzoekt omdat zijn moeder net is overleden. Daar komt hij Rachel tegen; een vrouw die denkt dat haar biologische moeder ooit oppas is geweest bij de ouders van Jake. Samen gaan ze op onderzoek uit. Hoewel ik door de film persoonlijk niet heel erg in de kerstsferen kom, vind ik het wél een goede film. Het verhaal is ontroerend, het acteerwerk best wel goed en het is absoluut een film die – bij een persoon met gemiddelde emotionele uitingen – een traantje kan voortbrengen. Moet je zin in hebben, maar zo ja: het kijken waard!

Falling for Christmas – Netflix

Nadat ik in mijn tienerjaren Mean Girls en Freaky Friday bij elkaar denk ik zo’n 320 keer gekeken heb, kon ik niet anders dan me verheugen op Falling For Christmas: een van de nieuwste kerstparels op Netflix met daarin de langverwachte comeback van Lindsay Lohan. Dit kon niet fout gaan toch? Nou, wel dus. Als je van slap acteerwerk en een flinterdun verhaal houdt, is deze film zeker een aanrader. Of als je wil zien wat het met je gezicht doet als je voor je 40e al tig bezoekjes aan de cosmetisch arts hebt gebracht. Mocht dat niet het geval zijn; bespaar jezelf deze ruim anderhalf durende martelgang en kijk liever nog een keertje Mean Girls: wordt immers ook Jingle Bell Rocks in gezongen. Flop!

On the 12th Date of Christmas – Videoland

Toegeven: veel van de Hallmark Channel Kerstfilms zijn zo mierzoet dat je er genoeg aan zou hebben als dessert bij het kerstdiner. Dat geldt ook een beetje voor deze film, máár aangezien het acteerwerk in deze film best oké is krijgt hij van mij toch een voldoende. Dit is nou typisch een film die niet iedereen gezien heeft, waar in zo’n beetje elk shot een kerstboom in beeld is en waar je romantic kerstmis cravings dus volledig worden gevoed. Goedgekeurd!

A Castle For Christmas – Netflix

Deze film met Brooke Shields heeft qua kerstvibes alles wat het moet hebben: sneeuw, lichtjes, muziek, Schotland… Maar hij was zo slaapverwekkend saai dat ik er denk ik 4,5 uur over gedaan heb om hem af te kijken, zo vaak viel ik weg. Kan er iets mee te maken hebben dat ik zwanger ben, maar ik denk dat het vooral ligt aan het trage tempo in de film en het beetje duffe gehalte van de acteurs. Toegeven: hierna is de neiging om een trip naar Schotland te boeken rond de feestdagen wél enorm gestegen. Verder: niks aan, overslaan.

Merry Liddle Christmas – Videoland

In de categorie ’cringe’ scoort deze kersttopper echt een 10, maar dat is natuurlijk geen categorie waar je als film een hoog cijfer in wilt scoren. Verder valt deze film vooral op omdat de hoofdrolspeelster je vast heel bekend voorkomt. Is dat nou Kelly Rowland? Ja klopt! It’s her. Maar de meid had het beter bij zingen kunnen houden. Bovendien vind ik een kerstfilm die zich afspeelt in Californië (= warm) toch net iets minder lekker wegkijken dan wanneer het zich afspeelt in – ik noem maar iets – New York met een laagje sneeuw. Als je echt álle enigszins oké kerstfilms al gezien hebt en over moet stappen op de slechtere kerstfilms: haast je naar Videoland en zet deze op. Anders? Sla lekker over. Ps: voor wie ’m toch leuk vindt: er staat ook een vervolg op Videoland: Merry Liddle Christmas Wedding.

Single All The Way – Netflix

Deze film kwam vorig jaar op Netflix en ik was aangenaam verrast. Ik heb zelfs twee keer hardop gelachen! Nou jongens, dan verdient een film sowieso al een dikke voldoende. Ook heeft dit pareltje fijne kerstvibes, zonder dat het glazuur écht van je tanden springt. En ik had daarna direct zin me aan te melden voor een bijrol in het plaatselijke kerststuk. Niet gedaan overigens, wel enorm genoten van de acteertalenten van de altijd hilarische Jennifer Coolidge. Zeker de moeite waard!

Home Sweet Home Alone – Disney+

De kerstklassiekers zijn natuurlijk de Home Alone-films en dan met name 1, 2 en 3. Want wisten jullie überhaupt dat er ook een deel 4 gemaakt was én dat er in 2021 ook een vervolg, Home Sweet Home Alone op Disney+ is verschenen. Nee? Nou dan weet je het nu. En dat is direct ook alles wat je hierover moet weten, want de film is zó ontzettend slecht dat het niet meer tijd verdient dan het lezen van dit stukje. Geldt trouwens ook voor deel 4. Gewoon die eerste drie nog een paar keer opzetten; heb je veel meer aan!

Holidate – Netflix

Ja dit is dus weer zo’n lekkere romcom kerstfilm die dus wél goed uitpakt. Je hebt een dateleven (of een gebrek daar aan), je hebt kerst, een gezellige familie, een gek vrouwtje in een bunny kostuum… Eigenlijk alles om een leuke kerstfilm van te maken. En dat is dan ook gelukt met Holidate. Niks mis mee om deze gewoon een keertje op te zetten. Kijkt lekker makkelijk weg en bezorgt soms zelfs een glimlach op je gezicht.

A Boy Called Christmas – Netflix

Natuurlijk kan een goede animatiefilm rondom Kerstmis niet ontbreken. Dit is er eentje die je met het hele gezin kunt kijken en die ook leuk is voor jou. Ik hoop wel voor je dat je koters al zo oud zijn dat je de film in het Engels met ondertiteling kunt kijken: nagesynchroniseerd is het toch allemaal net even wat minder lekker om weg te kijken. Toch kun je ook dan intens genieten van de magische wereld die de makers gecreëerd hebben. En ja, je mag hem ook kijken als je géén kinderen hebt. Heb ik ook gedaan!

