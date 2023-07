Jacqueline zeilt in haar eentje de wereld rond: ’Mijn ouders zijn bang’

Ze vertrok op 1 juli: drie jaar lang zeilt Jacqueline Evers (bijna 54) met haar zeilboot over de oceanen. In haar eentje. Af en toe komen er bekenden langs, maar verder is ze soms wekenlang op zichzelf aangewezen.

Tot drie jaar geleden had Jacqueline nog nooit in haar eentje gezeild. „Tijdens het plannen keek ik steeds filmpjes van hoge golven en stormen.” Ⓒ Eigen beeld