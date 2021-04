Lisette (44): ’Ik geloofde dat ik als bijstandsmoeder nooit iets kon bereiken’

Voel jij je leeftijd?

„Bij tijd en wijle. We wonen met z’n zessen onder een dak, waaronder ook het tweejarige zoontje van mijn dochter Quinty. Heel gezellig, maar soms wel druk. Dan merk ik aan mijn lichaam dat het niet voor niets is dat vrouwen op een bepaalde leeftijd geen kinderen meer kunnen krijgen, want mijn energielevel is niet meer wat het geweest is. In mijn hoofd voel ik mijn leeftijd absoluut niet. Mijn man noemt mij de eeuwige puber en dat klopt wel. Ik heb nog altijd geen idee wat de definitie van volwassen zijn precies inhoudt.”

Heb jij een beautygeheim?

„Een goede huidverzorging staat op nummer 1. Rond mijn dertiende begon ik met het smeren van de crèmepjes van mijn moeder. Ze benadrukte altijd dat het belangrijk is om goed voor je huid te zorgen. Dat heb ik altijd serieus genomen. Zo gebruik ik dagelijks dag- en nachtcrème en haal ik voor het slapengaan mijn make-up eraf. Gezond eten vind ik ook belangrijk, daar heb ik zelfs mijn werk van gemaakt. Een paar jaar geleden werkte ik als baliemedewerkster bij een sportschool toen ik bij mezelf dacht: is dit wat ik wil doen tot aan mijn pensioen? Ik schonk daar koffie in en regelde de inschrijvingen. Niks mis mee maar ik had het gevoel dat ik meer kon. Met support van mijn man startte ik een opleiding in voeding en opende mijn eigen zaak. Ik help nu mensen om op een gezond gewicht te komen en te blijven. Inmiddels heb ik iemand in dienst genomen. Ik ben nog elke dag blij met deze carrièreswitch.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Goede vraag… Ik heb het nooit over mijn leeftijd dus ik heb eigenlijk geen idee.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn lengte van 1.86 meter. Al van kinds af aan steek ik overal met kop en schouder bovenuit. Dat heb ik nooit als vervelend ervaren, maar juist als iets positiefs. Mensen herinneren mij altijd goed, omdat ik echt ergens binnenkom. Mijn smalle voeten vind ik ook mooi, helemaal als ik mijn teennagels heb gelakt.”

Waarmee ben je minder blij?

„Dat mijn lijf aan het veranderen is in de aanloop naar de overgang toe. Ik ben nog altijd slank, maar de vorm van mijn lichaam is aan het veranderen. Zo is mijn taille niet meer wat het geweest is. Dat ik daar geen invloed op heb, vind ik jammer.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn blije, enthousiaste uitstraling. Nu tijdens corona is een groot aantal van mijn werkzaamheden naar online verschoven, waardoor ik ook klantcontact heb door middel van een videoverbinding. Sommige klanten kennen alleen mijn ’bovenkant’, maar alsnog hoor ik dat mijn enthousiasme aanstekelijk is. Leuk om te horen dat dat nog altijd hetzelfde is!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker weten en ik heb nog heel veel mooie plannen voor de toekomst. Zo opent binnenkort mijn tweede zaak. Mijn uiteindelijke doel op het gebied van mijn carrière? Drie zaken en vijf mensen in dienst kunnen nemen. Dat ik zo durf te dromen vind ik te gek! Toen ik mijn man vijftien jaar geleden leerde kennen, was ik een alleenstaande bijstandsmoeder met twee kleine kinderen. Ik geloofde toen dat ik nooit iets zou kunnen bereiken: ik had geen werk, was niet opgeleid en had geen zelfvertrouwen. Nu ben ik al zes jaar succesvol zelfstandig ondernemer.”

Wat houdt je jong?

„Mijn gezin en kleinzoon. We zijn omringt door een jonge generatie en er is hierdoor altijd reuring in ons leven. Mijn oudste dochter is zoetjesaan op zoek naar een woonruimte voor haar en haar zoontje. Als zij weg zijn, zal het opeens een stuk stiller zijn in huis. Daarom geniet ik er nu nog extra van.”

Heb je een levensles?

„Ik leer mijn kinderen dat alles altijd goed komt, ook als alles tegen lijkt te zitten. Geloof in jezelf en in dat je alles aankunt. Hoe moeilijk een situatie soms ook lijkt. Durf risico’s te nemen om je dromen uit te laten komen.”