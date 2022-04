Actievoorwaarden winactie premièrekaarten Downton Abbey A New Era in Londen

1. De Actie wordt georganiseerd door Mediahuis Nederland B.V. ter promotie van Downton Abbey A New Era.

2. Deelname aan de Actie is gratis en is mogelijk in de periode van 20-04-2022 tot en met 22-04-2022 8.00 uur.

3. De Actie bestaat uit het winnen van twee premièrekaarten voor de film Downton Abbey A New Era en uit de reacties op Facebook wordt de winnaar getrokken. De première vindt plaats op maandag 25 april 2022 om 17.00 uur, lokale tijd. De locatie is Cineworld Leicester Square en de cast en crew zullen aanwezig zijn.

4. De met de Actie te winnen prijzen bestaan uit twee premièrekaarten voor de première van de film Downton Abbey A New Era in Londen, inclusief vliegreis, overnachting en ontbijt. Vervoer van en naar het vliegveld en zakgeld voor diner en andere maaltijden, snacks en drankjes moeten zelf geregeld en betaald worden.

5. De winnaar van de Actie wordt als volgt aangewezen: uit de reacties op Facebook wordt een winnaar getrokken. De trekking vindt plaats op vrijdag 22 april 2022 om 8.00 uur.

6. Mediahuis zal vrijdagochtend 22 april 2022, nadat de uitslag bekend is geworden, contact opnemen met de winnaar. Indien een winnaar niet binnen 2 uur heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt Mediahuis zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op de in artikel 6 beschreven wijze, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie.

7. De gewonnen prijs wordt in de vorm van een e-ticket en een voucher afgeleverd. In goed overleg worden de vluchten en het hotel voor de winnaars geregeld. De premièrekaarten worden in het hotel of in de bioscoop klaargelegd.