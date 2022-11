Daghoroscoop 9 november - Gooi geen geld over de balk, Waterman!

VANDAAG JARIG

Je zult komend jaar grote behoefte hebben aan geld; je verlangt naar rijkdom en wel zo snel mogelijk. Dat is niet vreemd voor een Schorpioen, maar zet je verkeerd in, dan koers je eerder af op verlies dan op winst. Voorzichtigheid dient dan ook het devies te zijn op financieel gebied.

RAM

Een wervelwind van activiteiten kan je enigszins van de wijs brengen. Luister uitsluitend naar mensen die je kunt vertrouwen als je gemotiveerd bent om jouw bezit en inkomen te vergroten. Gelukkig druk jij vandaag helder uit.

STIER

De kosmos voorspelt succes in geldzaken, creativiteit, carrière of een combinatie van alle drie. Heb vertrouwen en zet jouw beste been voor. Een juridische kwestie kan buiten de rechtbank en in jouw voordeel worden geregeld.

TWEELINGEN

Het nemen van grote risico’s kan flinke winst opleveren en je veel plezier bezorgen. Door jezelf geschapen mogelijkheden beloven groter zekerheid en stabiliteit. De informatie die je krijgt kan je helpen in het dagelijks leven.

KREEFT

De planeten lachen je toe. Je kunt vrijwel alles waarop jij jouw aandacht richt tot een goed einde brengen. Compassie voor de wereld om je heen kan je ertoe brengen je als vrijwilliger te melden bij een goed doel of politieke beweging.

LEEUW

De kosmos belooft je nieuwe ideeën en concepten. Handel ernaar aangezien zij je op weg kunnen helpen een doel te bereiken. Bied een collega een schouder om op te leunen, maar weet ook wanneer je genoeg hulp hebt geboden.

MAAGD

Een prima dag als jij je conventioneel opstelt. Degenen die het voor het zeggen hebben staan achter je en maken het mogelijk een sterke positie in te nemen. Zowel zakelijk als privé zal het je geen moeite kosten te krijgen wat je wilt.

WEEGSCHAAL

Een nieuwe benadering van oude routine kan verveling verdrijven. Leg de lat hoog als jij jouw kans wilt vergroten op een betere baan of de kwaliteit van jouw leven wilt verbeteren. Schrijf je in voor een academische studie.

SCHORPIOEN

Ontwikkel een strategie om in het leven vooruit te komen. Mensen op vooraanstaande posten zijn bereid je te helpen. Trek één lijn met jouw partner. Intimiteit kan helpen datgene uit te drukken waarvoor je geen woorden kunt vinden.

BOOGSCHUTTER

Voortreffelijke sociale vaardigheden zijn een voorwaarde om hogerop te komen. Houd kansen in de gaten die anderen je bieden. Het delen van ideeën en samenwerking met een zakelijk partner kan tot grootse groei leiden.

STEENBOK

Jouw financiën behoren in goede staat te verkeren, zo niet, dan kan je een buitenkansje te wachten staan. Het geluk is met je, dus koop een lot in een loterij. Simpele plannen kunnen tot nieuwe kansen leiden; houd ogen en oren wijd open.

WATERMAN

Veranderingen komen alleen tot stand als je persoonlijk bereid bent in actie te komen. Sta klaar om hulp te bieden als een naaste worstelt met een verandering. Gooi geen geld over de balk, maar spring af en toe wel uit de band.

VISSEN

Je kunt wat ongeremd met geld omgaan; let beter op hetgeen dat je koopt. Ben je op huizenjacht, dan kun je een fraai pand vinden dat echter boven jouw draagkracht gaat. Toch kan het lonen te trachten het geld bij elkaar te krijgen.

