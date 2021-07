Zo houd je je kinderen rustig op de achterbank

„Een autorit, en zeker zo’n lange zit als je met het gezin op vakantie gaat, is natuurlijk hartstikke saai”, begint Akse. „Op de achterbank zit je zelden 5 minuten. De rit naar de vakantiebestemming duurt uren of zelfs dagen, en eenmaal daar onderneem je ook nog regelmatig uitjes waarvoor de kinderen weer de auto in moeten.”

„Kinderen willen graag bewegen, ze zijn nieuwsgierig, ze willen dingen ontdekken – en dat is nu eenmaal lastig vanuit je luie stoel in de auto. Ze kunnen zich niet bewegen zoals ze willen en het uitzicht verandert weliswaar enigszins, maar daar is de afwisseling na een tijdje ook wel weer uit. En dan zijn er ook nog eens regels: ze moeten hun gordel om of in een autostoeltje zitten, moeten hun handen thuishouden… allemaal factoren die het lastig maken om het goed en lang vol te houden.”

Akse geeft daarom de volgende 7 tips met uitleg:

1. Bereid je goed voor en maak afspraken met je kind

„Het komt misschien 1 á 2 keer per jaar voor dat jullie een lange autorit maken. Omdat je kind dat, zeker na de coronaperiode, niet gewend is, is het belangrijk om verwachtingen te scheppen. Leg uit wat je van ze verlangt: dat ze een lange periode stil moeten zitten, hun gordel om moeten laten, dat het fijn is als ze met gewone stem praten en niet schreeuwen en dat ze hun handen en voeten thuis moeten houden. Op deze manier is het makkelijker afspraken maken, waar je later op kunt terugkomen.”

2. Accepteer dat de reis langer duurt en dat je weinig aan jezelf toekomt

„Het is nu eenmaal zo: een autorit duurt langer wanneer je met kinderen op pad gaat. Als je je daarop instelt, is het voor jou al een stuk makkelijker. Accepteer dat het geen ontspannen rit zal worden, geef veel positieve aandacht aan de kinderen en ga uitgerust op pad. Dat helpt! Jij zal vaak moeten optreden als manager van de situatie.”

3. Stop vaak en uitgebreid voor eten en beweging

„Kinderen zijn gewend aan hun ritme en krijgen op vaste momenten trek. Het is daarom voor hen fijn om zo veel mogelijk de tijden aan te houden waarop jullie normaal gesproken ook eten. Houd hier dus ook rekening mee in de voorbereiding en planning van de route. Stop idealiter om de 2 uur om de benen te strekken en als je stopt voor lunch of een tussendoortje, maak daar dan ook een uitgebreid eet- en drinkmoment van – houd het niet bij slechts 5 minuten. Het liefst stop je dan ook bij een parkeerplek met een speeltuintje of een veldje waar de kinderen even goed kunnen spelen en rennen en hun energie kwijt kunnen. Je zult zien dat het rustig zittenblijven hierna gemakkelijker zal worden.”

4. Houd rekening met dutjes

„Net als met eten en drinken, doen kinderen ook graag hun dutjes op de momenten dat ze dat gewend zijn. Houd ook hierin dus ook een vast ritme aan. Je kunt je kind daarbij helpen door het in de auto wat donkerder te maken en door ervoor te zorgen dat er een dekentje, een kussen en een knuffel is om lekker mee te slapen. Wanneer je de dutjes overslaat, wordt je kind alleen maar moe, en dat werkt lastig gedrag in de hand. Dat wil je voor zijn.”

5. Handel bij signalen

„’Je keek door mijn raam!’ ’Je ademt te veel in mijn richting!’ Iedere ouder zal wel herkennen dat de kleinste irritaties kunnen uitlopen op grote ruzies. Als je dat soort signalen direct oppikt, kun je een vervelende situatie ombuigen. Zorg dat jullie de eerstvolgende mogelijkheid aangrijpen om even te stoppen en de gemoederen te benaderen. En benoem het ook als het goed gaat! Dat vinden kinderen fijn.”

6. Geef ze genoeg te doen

„Laat ze voorafgaand aan de reis een tasje vullen met speelgoed. Dat kan deels zelf gekozen zijn, maar je kunt ook zelf wat dingen inpakken waarvan je weet dat ze er urenlang zoet mee zijn. Het is ook leuk om zelf nog een kleine verrassing mee te nemen. Als ze het dan een hele tijd goed hebben gedaan, heb je bijvoorbeeld nog een doeboekje of autospelletje achter de hand als leuke verrassing. Daar zijn ze sowieso blij mee, en jij hebt weer een hele tijd geen kind aan ze.”

7. Als het toch misgaat…

„Is het belangrijk dat je zelf rustig blijft praten en dat jullie zo snel mogelijk even stoppen. Soms duurt het nog wel even voordat er een parkeerplaats komt, bijvoorbeeld als je midden op de snelweg zit. Dan is het zaak dat je duidelijk tot 2 keer waarschuwt: ’Jullie zijn nu aan het schreeuwen, terwijl we daar een duidelijke afspraak over hadden. Jullie moeten nu normaal praten. Lukt dat niet, dan moeten jullie stilzitten’. Met stilzitten doel ik op een middel dat je kunt inzetten om de boel acuut even te kunnen redden. Het is dan de bedoeling dat ze niet alleen letterlijk stilzitten – want dat deden ze toch al op de achterbank – maar dat ze ook echt stoppen waarmee ze bezig waren. Even geen kleurplaat of spelletjesboek. Een minuutje is voldoende, daarna mogen ze weer verder. Dit kan lastig zijn, maar het kan ook net even je redding betekenen totdat er een stopmogelijkheid is.”