Daghoroscoop 28 april - Liefde en affectie zullen je beloning zijn, Ram!

VANDAAG JARIG

Als jij je goed voelt straal je dat ook uit; los problemen daarom zo snel mogelijk op. Jouw scherpzinnigheid in geldzaken is bekend; je weet wat je moet doen om het te verdienen en vindt dat bovendien leuk. Maar geld is niet het belangrijkste; werken aan je imago kan ook cruciaal zijn.

RAM

Door je rustig en beminnelijk op te stellen kunt u een positieve ervaring opdoen. Liefde en affectie zullen je beloning zijn. Het is van belang prudent om te gaan met een nieuwe romantische relatie. Liefde is geen machtsspel.

STIER

Jeugdherinneringen of spijt van vroegere daden kunnen je parten spelen. Dat is niet verkeerd, vraag jezelf af of je onder de gegeven omstandigheden je best hebt gedaan. Probeer nu recht te zetten wat je ooit verkeerd hebt gedaan.

TWEELINGEN

Geniet van de kleine vreugden die het leven te bieden heeft. Een aantal van jullie moeten zich bezighouden met het zo goed mogelijk beperken van de schade als een zorgelijke situatie je goede werk dreigt teniet te doen.

KREEFT

Het kan je moeite kosten om diplomatiek en hoffelijk te blijven. Verontschuldig je als je hier of daar op gevoelige tenen trapt. Blijf je ervan bewust dat degenen die het voor het zeggen hebben jouw plannen kunnen dwarsbomen.

LEEUW

Maak gebruik van je energie en enthousiasme om plannen te maken. Anderen zullen onder de indruk zijn van je assertieve aanpak. Benader de baas voor een paar privileges, loonsverhoging of promotie. Niet geschoten, altijd mis!

MAAGD

Vrouwe Fortuna staat vandaag aan jouw kant, maar pas op dat je geen onnodig risico neemt bij gevaarlijk werk of sportbeoefening. Een geschikt moment om een project te starten. Een romance kan afknappen op een taalbarrière.

WEEGSCHAAL

Er ligt een veelbelovende dag voor je. De uren zullen prettig verlopen als je met anderen samenwerkt. Een discussie met iemand die je goed gezind is zal productief zijn. Span je in om de band met je geliefde te versterken.

SCHORPIOEN

Een onderneming die nu van start gaat zal succesvol zijn. Een goede dag om zwaar werk te doen, maar overdrijf het niet. Vrouwen die in verwachting zijn moeten niet ver van huis gaan; voor sommigen is de geboorte nabij.

BOOGSCHUTTER

Een thema uit je verleden kan herleven; een ex duikt weer op en die zal meer geneigd zijn om onrust te zaaien dan lieve woordjes te fluisteren. Gelukkig ben je in staat dit soort situaties rustig en diplomatiek te regelen.

STEENBOK

Probeer niet om het een ieder naar de zin te maken. Je put jezelf daarmee uit zonder iets positiefs te bereiken. Ga rond de tafel zitten en maak een eind aan problemen en conflicten. Stel oplossingen voor en betrek er een ieder bij.

WATERMAN

Je wilt winnen en dat bezorgt je een voorsprong in elke tak van sport. Maak een doeltreffend gebruik van je competitieve inslag, uithoudingsvermogen en doorzettingskracht. Stel de trofeeën die je hebt veroverd ten toon.

VISSEN

Je kunt veel voor elkaar krijgen als je meester bent over je emoties, je energie groot en empathie vanzelfsprekend is. Zorg dat je effectief bent in alles wat je onderneemt. Wacht je op loonsverhoging of een bonus, dan kan deze onderweg zijn.

