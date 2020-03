Vanochtend bracht ik mijn dochter naar school en trof op de gang een panikerende vader. Terwijl de school vol stroomde met kinderen stond hij op luide toon tegen een juf te verkondigen dat hij zich zorgen maakte over de hygiëne op school. Waren er wel genoeg papieren handdoekjes? Werden de wc’s wel genoeg gedesinfecteerd? Er was hier sprake van een ’gevaarlijke situatie’ moest hij concluderen.

Zijn dochter hing aan zijn been, met grote ogen opkijkend naar de juf. Dankzij papa’s paniek is dat arme kind nu waarschijnlijk een hypochonder met smetvrees. En zij is niet de enige. Alle coronacommotie jaagt kinderen de stuipen op het lijf. Zoals mijn zoon die vroeg of hij van zijn zakgeld mondkapjes mocht kopen. Hij is veranderd in een onvervalste Doomsday prepper. Wat grappig zou zijn, als het niet zo zielig was.

Apocalypse

Beste ouders, doe alsjeblieft even normaal. Wat bezielt je om flesjes desinfectiegel in het rugzakje van je kind te stoppen en tegen hem te zeggen dat-ie niemand meer een handje mag geven? Hoezo ga je middenin de klas tegen de juf staan roepen dat er gevaar dreigt en dat je niet wil dat je kind naast Teuntje zit, omdat die een beetje hoest? Denk je dat dat niet angstaanjagend is voor kinderen om te horen? Of ben je zo naïef om te denken dat kinderen dat niet begrijpen?

Want ze mogen dan misschien jong zijn, ze zijn niet achterlijk. Kinderen pikken alles op. Ze horen alles, zien alles, voelen alles. Dus als papa zegt dat er een uitheems monstervirus de mensheid komt uitroeien, gaan de kindertjes ’s avonds in hun bedjes bibberend liggen wachten op de Apocalypse. En ook al zouden we allemaal tragisch ten onder gaan aan corona (disclaimer: dat gebeurt niet), wat heeft het dan voor zin om het einde der tijden voor je kind ook nog eens doodeng te maken?

Coronaaaa!

Ik heb mijn zoon niet doen geloven dat het coronavirus hem op de hielen zit en evenmin dat er binnenkort hordes geïnfecteerde zombies op onze poort staan te kloppen. Ook volg ik niet continu de coronaliveblogs terwijl ik gehamsterde blikken bonen opstapel in de voorraadkast. En toch is hij bang. Wil hij zijn zuurverdiende zakgeld uitgeven aan mondkapjes en vraagt hij aan alle gezinsleden of we wel echt 20 seconden onze handen hebben gewassen.

Mijn dochter schrikt als ik hoest en vraagt dan of ik corona heb en doodga. Zelfs mijn peuter (3) roept af en toe zomaar uit het niets: „Coronaaaa!” Allemaal omdat ze iedere dag weer - op school, op het kinderdagverblijf, op straat, bij vriendjes - horen dat de ondergang nabij is. Ik vermoed dat Michael Bay (o.a Armageddon, red.) over niet al te lange tijd met Corona - The Movie komt. Het rampscenario schrijft zich immers zelf.

Survivors

Ik denk dat ik mijn kinderen maar in quarantaine doe. Want al die angst en paniekzaaierij is hartstikke gevaarlijk. Ik wil niet dat mijn kinderen daaraan blootgesteld worden. Het heeft namelijk grote gevolgen voor de volksgezondheid en de economie als kinderen daarmee besmet raken. Dan zitten ze later voor elk wissewasje bij de huisarts. En het zorgstelsel staat al zo onder druk. Bovendien kunnen ze dan niet werken door hun PTSS en dan krijgen we weer een recessie.

Hoe ironisch: uiteindelijk zorgt corona dan toch nog voor de teloorgang van de mensheid. Echt, ik laat vandaag nog Albert.nl voorrijden met genoeg conserven, waterzuiveringstabletten en paracetamol en ik barricadeer alle ramen en deuren. Over een tijdje trekken we naar de nederzetting met survivors. Zij die overleven gaan, groeten u. En may the odds be ever in your favor.