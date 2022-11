Zou jij je huisdier opzetten of vermaken tot vloerkleed?

Taxidermist deelde een post waarop ze het hondenkleed filmt. De golden retriever ligt in de huiskamer met oren, pootjes en staart. Ze schrijft eronder dat het beestje weer helemaal klaar is „om naar huis te gaan.” Dit zorgt voor gemixte reacties op sociale media. „Wat schattig, je hebt dit mooi gedaan.” „Als ik dit laat doen bij mijn hond, houd ik hem vast en ga ik huilen.” „Ik ben blij dat meer mensen dit doen”, zijn enkele reacties onder de post van Taxidermist. Anderen reageren juist geschokt en vinden het toch iets te luguber: „Het is mooi, maar ik zou mijn hond niet elke dag op deze manier kunnen aanzien.”

Herdenken

Collega A. op de VROUW-redactie merkt op dat het een trend is onze trouwe viervoeters op een memorabele manier te eren als ze overlijden. Huisdieren lijken vaker gecremeerd te worden. Zo wordt de as van iemands trouwe viervoeter weleens in een urn of kettinkje gedaan, zodat ze nog dichtbij hun familie zijn. Door het opzetten of het ombouwen tot een kleed van je harige vriend zorg je ervoor dat je altijd nog naar je geliefde dier kan kijken. Veel mensen delen deze overtuiging.

Respectloos

Is deze trend alleen niet iets te overdreven? Huisdieren zijn dierbaar, maar het opzetten van je hond of kat is niet goedkoop. Bovendien waar laat je zo’n beest als hij het loodje heeft legt? Het bederven van zo’n lichaam gaat ontzettend snel. Sommige Nederlanders vinden het overdreven en zelfs af en toe respectloos.

Reacties op Twitter

Rosie is geen fan van opzetten en een vloerkleed van je huisdier maken vindt ze oneerbiedig.

Willy heeft haar huisdier laten cremeren. Ze vond het fijn dat ze persoonlijk afscheid kon nemen.

Petra heeft haar trouwe viervoeter eveneens laten cremeren en vindt het fijn om iets tastbaars te hebben van haar overleden harige vriend.

Praat mee

Zou jij jouw overleden trouwe viervoeter nooit meer uit het oog willen verliezen en het beestje laten opzetten of vermaken tot een vloerkleed voor in de huiskamer? Of gaat dit te ver en moeten hier de grens worden getrokken? Wat vind jij? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook-pagina!

