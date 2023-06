’Praat met je kind over porno, voordat internet het doet’

De laatste jaren zie ik steeds meer jongeren die aangeven al heel vroeg te zijn gestart met veelvuldig porno kijken (11-13 jaar) en nu kampen met opwindings/erectieproblemen en onzekerheid rondom hun seksualiteit. Een zorgelijke ontwikkeling… Daarom leek het mij goed om daar het een en ander over te vertellen.

Goed om te weten is dat uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst naar pornografie kijken slechts 11 jaar is. Vaak komen ze er al vanaf 8 jaar per ongeluk mee in contact.

Ook blijkt dat ouders stelselmatig onderschatten hoe ver hun kind is op het gebied van relaties en seksualiteit. 60% van de ouders heeft er nooit met hun kinderen over gesproken. Laat die getallen maar even op je inwerken… Dus: denk niet dat jouw kind ‘dat soort dingen’ niet doet of ziet! En denk ook niet dat een internetfilter de oplossing is. Ze kunnen het immers ook bij een vriendje of vriendinnetje kijken.

Wat mij betreft is de boodschap naar ouders dan ook: begeleid je kind op internet. Bereid hen voor op wat hij/zij aan seksuele beelden kan tegenkomen, en wat de risico’s zijn van internet. En leg uit dat porno niet hetzelfde is als seks in een intieme relatie.

Vanaf 8 jaar mag je dit gerust al doen, toegespitst op je kind. Lastig? Valt mee hoor. Maak het van jongs af aan normaal om over lijf, liefde en seksualiteit te praten en beantwoord de vragen die je kind je stelt. Daar hoef je niet hele verhalen omheen te breien. Je kind komt vanzelf met nieuwe vragen als het er aan toe is. Als ouder creëer je zo een open en veilige sfeer om dit soort zaken te bespreken. Praten over seks op internet is dan ook niet zo lastig meer. Wacht liever niet met seksuele voorlichting tot je kind elf of twaalf is, dan hebben ze de meeste informatie al zelf vergaard, maar is dat correcte informatie?

Start ook zeker op tijd met media-opvoeding omdat er tegenwoordig op het seksuele en relationele vlak zoveel online gebeurt, gaan seksuele opvoeding en mediaopvoeding hand in hand. Je laat je kind toch ook niet zonder zwemles in het diepe zwemmen?

