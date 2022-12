Daghoroscoop 20 december - Sterrenbeeld Kreeft: Begin geen romance!

VANDAAG JARIG

Familiebetrekkingen die aanzienlijk zijn verbeterd dit jaar blijven belangrijk voor jouw financiële situatie, al zul je je daarvoor meer moeten inspannen in 2023. Het ziet er echter voorspoedig en gelukkig uit. Jouw creativiteit neemt toe naarmate de tijd verstrijkt. Wees zuinig op je talenten.

STERRENBEELD RAM

Je kunt een sociaal duwtje in de rug krijgen nu de feestdagen naderen. Vrijgezellen kunnen te maken krijgen met twee aantrekkelijke partners die naar hun gunst dingen. Hoe leuk ook, het is niet eerlijk ze beiden aan het lijntje te houden.

STERRENBEELD STIER

Dankzij de kosmos heb je een streepje voor op het gebied van zaken en financiën. Een uitkering kan een glimlach op je gezicht toveren of een zaak die voor jou belangrijk is, kan worden doorgezet. Gebruik je charme om anderen te overtuigen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een geschikt moment om met een partner of collega zakelijk in zee te gaan. Blijf oplettend maar onbewogen als je het gevoel hebt dat een medewerker iets voor jou geheim houdt. De waarheid kan minder ernstig zijn dan je denkt.

STERRENBEELD KREEFT

Een prima dag om thuis dingen te regelen en de stofdoek te hanteren. Geen geschikt moment om een romance te beginnen, want die zal niet verlopen zoals je wenst. Studenten zullen zich extra moeten inspannen om binnenkort te scoren.

STERRENBEELD LEEUW

De kosmos zorgt voor een gunstige trend. Focus op kwesties die met huis en gezin te maken hebben. Emoties kunnen oplopen en vrijgezellen kunnen de sterke behoefte voelen om op zoek te gaan naar romantisch gezelschap.

STERRENBEELD MAAGD

Loop niet weg voor jouw verplichtingen. Zodra je daaraan hebt voldaan, zal je geest vrij zijn van schuldgevoel, schaamte of twijfel. Stel je praktisch en realistisch op voor het beste resultaat. Luister naar het advies van een oudere.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een reeks aan kosmische invloeden zal voornamelijk positief uitvallen. Stel je gedisciplineerd op en neem niet te veel hooi op je vork. Doe geen beloften die je moeilijk kunt houden. Een collega kan een leuke onthulling doen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Delegeer een deel van je werk als het je te veel wordt en geef anderen ook de ruimte. Een uitgelezen dag om te shoppen of met kinderen plezierige dingen te doen of te versieren. Je kunt het kind in jezelf herontdekken.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Gebruik je charme om harten voor je te winnen als je momenteel solo bent. Probeer als koppelaar op te treden voor vrienden die niet gelukkig zijn. Een goed moment om iets aan je uiterlijk te veranderen.

STERRENBEELD STEENBOK

Voorkom dat je met een zware werklast wordt opgezadeld. Je kunt er in deze hectische periode van het jaar achter komen dat het niet nodig is om zo veel te doen. Laad de mentale batterij op door een wandeling te maken of te lezen.

STERRENBEELD WATERMAN

De kosmos bezorgt je een positieve dag. Het kan echter moeite kosten je te onttrekken aan de neiging te overdrijven en je te bezondigen aan lekkernijen, alcohol en het rondstrooien van geld. Zet voor je eigen bestwil discipline in.

STERRENBEELD VISSEN

Een zakelijk plan kan het groene licht krijgen en voor een drukke dag zorgen van onderhandelingen, fusies, maar ook voor een exquise maaltijd. Kleed je op je best en doe deze dag alle eer aan. Let bij aankopen vooral op kwaliteit.

