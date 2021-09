Zou jij op dezelfde partij stemmen als er nieuwe verkiezingen komen?

Het is nog nooit eerder in Nederland voorgekomendat mensen opnieuw naar de stembus moeten omdat partijen het niet eens kunnen worden over de vorming van een nieuw kabinet. Een deel van de Tweede kamer is overigens al voorstander van nieuwe verkiezingen. Partijen PVV, SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, Groep Van Haga en BBB geloven niet dat het nog iets wordt.

Mislukt

Een meerderheidscoalitie bleek eerder al niet te lukken. Dit kwam door verschillende partijen die niet of juist wel samen wilden werken. Zo willen VVD (Rutte) en CDA (Hoekstra) samenwerken, maar niet met het linkse blok dat Partij van de Arbeid (Ploumen) en GroenLinks (Klaver) voor de formatie gevormd hadden. D66 (Kaag) wilde eerst niet samen met de ChristenUnie (Segers) en nu weer wel.

Hierna moest informateur Johan Remkes de mogelijkheden van een minderheidskabinet onderzoeken. Maar ook dit gaat eveneens niet lukken bleek dinsdag. Ondertussen zijn er steeds meer leden van het demissionaire kabinet afgetreden. Zo traden Kaag (minister van Buitenlandse Zaken) en Defensie (Bijleveld) onlangs nog af. Staatssecretaris Mona Keijzer werd afgelopen weekend zelfs ontslagen.

Remkes doet vandaag een beroep op middenpartijen om toch tot een samenwerking te komen. „Het moment is nu echt aangebroken dat de fracties van alle partijen uit het brede en constructieve midden daartoe hun verantwoordelijkheid moeten nemen”, aldus de informateur. Hij wil woensdag praten met VVD, D66, CDA, PvdA, GL, CU, Volt, SGP en de Fractie Den Haan.

Reacties

Stel dat het allemaal niet lukt en er moeten nieuwe verkiezingen uitgeschreven gaan worden. Deze Twitteraar denkt dat veel mensen op dezelfde partij zullen stemmen, waardoor nieuwe verkiezingen volgens hem geen zin hebben.

Linda laat op Twitter weten dat ze niet weet of ze op dezelfde partij zou stemmen.

Deze Twitteraars denken erover helemaal niet meer te stemmen of op een andere partij te stemmen.

Praat mee

Zou jij nog steeds op dezelfde partij stemmen gezien de ontwikkelingen de laatste tijd? Of neig jij toch naar een andere partij? Praat mee via onze Facebookpagina.