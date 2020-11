Weekhoroscoop 45

Ram

Liefde: Plannen waar jullie eerder over hebben gesproken maar die nog niet zijn uitgevoerd kunnen deze week weer worden opgepakt. In plaats van elkaar de schuld geven van het feit dat er nog niets van is gekomen is het beter om er samen alsnog iets leuks van te maken.

Financiën: Durf te investeren in een project waar je in gelooft. Natuurlijk is het niet handig om jezelf in de problemen te brengen maar als je het kunt missen: waarom niet?

Werk: Aan principes heb je weinig momenteel. Aan aanpassingsvermogen des te meer. Soms is het gewoon beter om de teugels iets te laten vieren in plaats van deze loeistrak aan te trekken.

Persoonlijk: Willen is kunnen. Maar… hoe graag wil je het eigenlijk?

Stier

Liefde: Waar je aan de ene kant wel wat meer gas zou willen geven, komt het je aan de andere kant juist te dichtbij. Waarom zou je jezelf nu tot een beslissing dwingen? Laat het gas gewoon los en denk er nog even over na.

Financiën: Na wat te hebben moeten puzzelen met je financiën heb je nu het overzicht weer terug. Het systeem dat je nu hanteert werkt prima voor jou, houd dit vast!

Werk: Wat je kunt dromen kun je ook doen. Zelfs als je denkt dat bepaalde dingen onmogelijk zijn, kun je een alternatief bedenken dat wel haalbaar is. Van daaruit kun je dan weer verder. Niemand zegt dat het allemaal in één keer moet, er is niets mis met stapsgewijs handelen.

Persoonlijk: Heb je het erg druk? Koester het. Verveling is creatieve armoede, daar heb jij gelukkig geen last van. Interesses genoeg!

Tweelingen

Liefde: Het is nu niet het juiste moment om uit de school te klappen over bepaalde plannen die je met je geliefde hebt of over een belangrijk nieuwtje dat je hebt gehoord. Niet dat er problemen te verwachten zijn, de timing is alleen niet zo handig.

Financiën: Denk goed na voor een belangrijke betaling doet. Aan de ene kant geeft het je misschien wat meer lucht, aan de andere kant beneemt het je juist de adem. Bij twijfel niet oversteken.

Werk: Dit is een prima week om de dingen waar je eerder over hebt nagedacht uit te voeren. Sterker nog, het is de hoogste tijd voor de volgende stap.

Persoonlijk: Je weet niet half hoe inspirerend je bent voor anderen. Kijk eens rond in je vrienden -of kennissenkring en je ontdekt zomaar iemand die graag zou willen kunnen wat jij kunt.

Kreeft

Liefde: Waar je de afgelopen tijd mogelijk wat twijfels had over je partner en jullie relatie, begin je alles nu weer een beetje helder te krijgen voor jezelf. Die verdraaide mood swings ook!

Financiën: Je krijgt er steeds meer lol in om voor zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk leuke spullen, kleren of boodschappen te kopen. Je blijk ook echt goed in deze ‘sport’ te zijn, je hebt er werkelijk een neus voor!

Werk: Een collega of cliënt houd je van je werk met diens persoonlijke problemen. Met geforceerd engelengeduld en geveinsde beleefdheid schiet je niets op en hij of zij ook niet. Met een kort en bondig goed advies zijn jullie allebei beter af.

Persoonlijk: Alleen als je je hoofd leeg maakt, ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën. Ontspan en laat je verrassen.

Leeuw

Liefde: Is het beter om nieuwe stappen te zetten of om alles bij het oude te laten? Misschien is het verstandig om jezelf eerst eens af te vragen waarom je überhaupt deze gedachte hebt? Dit is sowieso een week van kibbelen over niets, zonde van de tijd en energie.

Financiën: Dit is een fijne week om nieuwe spullen te kopen die je nodig hebt voor je werk. Of je nu werknemer bent of iets voor jezelf doet, het is altijd leuk om iets te vinden waarmee je je werk leuker of makkelijker kunt maken.

Werk: Gedoe op de werkvloer leidt nergens toe. Jij vindt dit, de ander vindt dat en allebei vinden jullie dat de ander ongelijk heeft. Het is beter om gewoon je eigen ding te doen zonder er al teveel woorden aan vuil te maken.

Persoonlijk: Practice what you preach Leeuw. Practice what you preach…

Maagd

Liefde: Lekker samen in de achtbaan? Dit wordt een heftige week van hoge pieken en diepen dalen waarbij een normaal gesprek haast niet mogelijk lijkt. Te veel onrust, teveel ongeduld en momenteel helaas ook teveel onbegrip.

Financiën: Dit is een goed moment om overwerk of andere extra klussen aan te nemen. Het extra geld dat je hiermee verdient kun je wegzetten om het einde van het jaar op terug te kunnen vallen, als het je financieel iets minder voor de wind gaat.

Werk: Nieuwe ideeën waar je al een poosje mee rondloopt zijn het uitvoeren meer dan waard. Je creativiteit barst haast uit zijn voegen, zo boordevol goede plannen zit je. Waarom zou je hier niets mee doen?

Persoonlijk: Boos blijven kost meer energie dan het goedmaken. Waarom neem je zelf niet gewoon het initiatief?

Weegschaal

Liefde: De kans dat je in oude gewoonten vervalt is aanwezig. Ook oude gedachtenpatronen waar je eerder ook al niet veel mee opschoot, steken weer de kop op. Aan jou de keuze om je hier wel of niet aan toe te geven. Je partner heeft het liever niet.

Financiën: Na lang wikken en wegen wordt het nu langzaam maar zeker tijd om een kleine investering te doen in een lang gekoesterde wens.

Werk: Hoewel het je prima afgaat om je onvrede over bepaalde dingen rustig uit te spreken, doet het eerste het beste weerwoord je briesen van woede. Houd je in en stuur naderhand een e-mail waar je in alle rust even over na hebt kunnen denken.

Persoonlijk: Wie zegt dat je het allemaal alleen moet doen? Je bent zelf altijd bereid om iemand te helpen, anderen zijn juist blij als ze eens iets voor je terug kunnen doen.

Schorpioen

Liefde: Of je nu behoefte hebt aan positieve of negatieve aandacht, romantiek of seks, liefde of lust, drama of rust, je hebt het allemaal zelf in de hand. Het zou overigens wel handig zijn als je eerst voor jezelf uitzoekt wat je eigenlijk wilt.

Financiën: Onduidelijkheden met betrekking tot financiële kwesties worden deze week opgehelderd. Eindelijk begrijp je waarom iets wel of niet verstandig is om te doen en wat er aan de hand was met het oog op een uitblijvende betaling.

Werk: Stel je gerust wat afwachtend op. Het kan geen kwaad om te kijken hoe je collega’s of concurrenten reageren in bepaalde situaties. Laat je ook gerust door anderen inspireren; hoe werkt het en hoe juist niet?

Persoonlijk: Hoe meer je je eigen situatie vergelijkt met die van anderen hoe meer tevreden je kunt zijn met wat je hebt of hebt bereikt.

Boogschutter

Liefde: Je emoties slaan vrij snel op hol deze week. Heb je het misschien te druk of ben je onzeker over iets dat je vervolgens projecteert of afreageert op je geliefde? Dat zou niet eerlijk zijn, toch?

Financiën: Zijn bepaalde mensen aardig tegen je omdat ze je werkelijk graag mogen of zijn ze vooral tuk op je bankrekening? Afgezien daarvan is dit voor jou een goed moment om nieuwe communicatieapparatuur aan te schaffen. Een telefoon, laptop, PC of iets anders wat je echt nodig hebt.

Werk: Neem niet klakkeloos aan wat anderen zeggen. Het feit dat iemand zelfverzekerd overkomt wil niet zeggen dat hij of zij ook alwetend is. Doe je eigen onderzoek en blijf zelf ook vooral logisch nadenken.

Persoonlijk: Ben jij meer een gever of een nemer? En waarom dan?

Steenbok

Liefde: Meningsverschillen of misverstanden kunnen nu in alle rust worden uitgepraat. Waar jij en je lief eerder niet bereid waren om water bij de wijn te doen, hebben jullie nu meer begrip voor elkaar standpunten.

Financiën: De enige manier om erachter te komen waar je geld is gebleven, is al je betaaloverzichten nakijken en achterhalen wat je wanneer hebt uitgegeven en hoeveel. Is dát even schrikken!

Werk: Helaas krijg je nog geen groen licht om je plannen door te voeren. Geen probleem, er moet hier en daar toch nog wat aan geschaafd worden. Neem je tijd om een en ander te verbeteren en probeer het over een poosje nog een keer.

Persoonlijk: Het is makkelijker om commentaar te leveren dan zelf iets te bedenken of te doen. Iets om even bij stil te staan en ook gewoon lekker hardop uit te spreken tegen iemand die het verdient.

Waterman

Liefde: Wees voorzichtig met wat je eruit flapt. Een goedbedoeld advies of een iets te eerlijke mening valt bij je partner helaas niet in goede aarde. Het is op dit moment beter om voor de pappen en nathouden-aanpak te kiezen.

Financiën: Het geld dat je nu investeert in een cursus of workshop verdien je dubbel en dwars terug als je de opgedane kennis mettertijd op professionele wijze kunt inzetten.

Werk: Miscommunicatie lijkt deze week eerder regel dan uitzondering. Hoewel jullie niet op de kleuterschool zitten is het toch belangrijk om elkaar even aan te kijken tijdens het gesprek en voor alle zekerheid even na te gaan of men elkaar wel gehoord en vooral ook begrepen heeft.

Persoonlijk: Omring je met mensen waar je blij van wordt en waar je je aan kunt optrekken. Mensen die je naar beneden halen zijn doorgaans ook degenen van wie je chagrijnig wordt.

Vissen

Liefde: De onzekerheid of gevoelens van jaloezie die je onlangs had nemen deze week gelukkig weer af. Je ziet de dingen weer kristalhelder, niet in de laatste plaats door het goede gesprek dat je een dezer dagen met je partner zult voeren.

Financiën: Dit is geen tijd om ergens je handtekening onder te zetten. Slaap er gerust nog een nachtje over en zet alles eerst nog eens goed op een rijtje voor jezelf.

Werk: Neem belangrijke beslissingen in je eigen tempo. Belangrijk hierbij is dat je eerst je eigen research doet. Je kunt pas een oordeel vellen als je alle informatie hebt en de kans is groot dat sommige mensen je dit – bewust of onbewust - niet geven.

Persoonlijk: Hoe anderen op jou reageren is hoe je overkomt op anderen. En, hoe bevalt dat?