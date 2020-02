Dave en Donny: Rolmodel zijn voelt goed

In navolging van andere BN’ers - Lil’ Kleine, Roxeanne Hazes, Rico Verhoeven, Nikkie Plessen, Anna Nooshin en Fajah Lourens - mochten ook de Roelvinkjes aan de slag met het ontwerpen van kleding. Onder de noemer Double R gingen ze een samenwerking aan met supermarktketen Lidl. En dan te bedenken dat het allemaal begon met een gezamenlijke irritatie: lubberende onderbroeken. „Met van die pijpjes die omhoog kruipen. We begonnen dus met het ontwerpen van ondergoed en voor we het wisten, volgden sokken, shirts, sweaters en joggingpakken.”

Rolmodel

Double R staat uiteraard voor Roelvink maar ook voor Double Relaxed, daar houden mannen immers van. Gelukkig zitten de broers op één lijn qua kledingsmaak. Wel is Donny van de twee meer de sportfreak. Dave: „Ik ben meer casual; ik ben dol op thuis in een trainingspak op de bank hangen.”

„We denken en ontwerpen echt mee. Want we krijgen vaak vragen van jongeren wat wij dragen. Daarin kunnen we dus een rolmodel zijn en dat voelt goed. En nee, het hoeft voor ons echt niet altijd al te duur te zijn. Veel voor weinig, daarvan houden wij zelf ook.”

Mocht hun debuutcollectie een succes worden, dan hebben de prille ontwerpers nog een troef in petto: „We houden natuurlijk zeker de beruchte gele zwembroek van onze vader Dries in gedachten. De zomer komt eraan he?”