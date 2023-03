’Ik word gek van mijn bemoeizieke moeder’

„Ze deed het al toen ik kind was en ik - volgens haar - te veel een eigen willetje kreeg. ’Nee, je mag niet alleen naar school fietsen, dat is veel te gevaarlijk.’ ’Zou je dat meisje niet eens uitnodigen om te spelen? Ze komt uit een heel goed (lees: rijk) nest.’ ’Denk je nou echt dat ik je kleedgeld ga geven? Wie weet met wat voor vreselijks je dan thuiskomt…’

Wat heb ik vaak staan stampvoeten en met deuren gegooid. Mijn moeders wil was wet. En niemand met wie ik mijn frustratie kon delen, want ik was enig kind. Het resultaat van een affaire. Ze had gewoon geen geluk in de liefde gehad, vertelde ze. En inmiddels snap ik wel dat geen man het langer dan een jaar met haar uithield.

Maar ze wilde dus wel heel graag een kind, dus ik was haar uitgekomen droomwens. Dat liet ze me elke dag minstens een keer of vijf weten. Ze deed alles voor me. Krulde mijn haar, kocht mooie jurkjes en schoenen voor me...

Ze knuffelde me dood en noemde me haar ’prachtige popje’. En dat was ik ook voor haar, een soort pop om mee te pronken. Ik vond het leuk om haar zo blij te zien, maar wilde liever naar een speeltuin. Maar dat mocht dus niet.

Mijn hele jeugd heb ik strijd met mijn moeder gevoerd, omdat ze me niet wilde loslaten. Continu zat ze boven op me. Het resultaat was dat ik stiekem alles deed wat de meeste pubers gewoon in het openbaar doen. Dus drinken, roken en uitgaan.

Altijd vreesde ik dat het zou uitkomen en dat dan het huis weer te klein was. Dat ik van haar prachtige popje haar grootste teleurstelling was geworden. En ook dat liet ze me elke dag een paar keer horen.

Ik telde de dagen totdat ik 18 was. Ik koos een studie, zo ver mogelijk weg van mijn moeder, met een buitenlandstage. En vanaf dat moment ging het ineens veel beter tussen ons. Ik had het verstikkende patroon doorbroken.

Mijn moeder was er zo kapot van dat ik wegging dat ze, op mijn aanraden, professionele hulp zocht. En met succes, ze was tot nieuwe inzichten gekomen, had zich aangemeld bij de sportschool en vond een vriendin met wie ze af en toe uitging. Ze werd een andere vrouw met wie ik ineens leuke Facetime-gesprekken kon voeren. En als ze eens per maand op bezoek kwam, hadden we het zowaar gezellig.

Toen ik een vriend kreeg en er een leuk huis in mijn oude buurt te huur stond, durfde ik het zelfs aan om met hem en ons kindje te verhuizen, terug naar mijn roots dus. Maar had ik dat maar nooit gedaan; want nu staat mijn moeder bijna elke dag op de stoep.

Ze stookt in mijn relatie (ze heeft een hekel aan mijn vriend), bemoeit zich met het huishouden (ze lapt zelfs ongevraagd mijn ramen) en met de opvoeding van ons kind (we laten haar, drie keer raden, veel te vrij vindt zij).

Het begint weer helemaal van voren af aan. En het ergste is: ik kan niet te boos op haar worden, want ze past twee vaste dagen per week op, omdat opvang onbetaalbaar is. Ik haat haar bemoeienissen, maar ik heb haar ook nodig.

Nu zijn we stiekem aan het proberen om naar de andere kant van het land te verhuizen, waar zijn ouders wonen. Maar dat mag ze natuurlijk niet weten… Ik kan gewoon niet anders dan opnieuw van haar wegvluchten. Waarom doet ze dit dan ook?!”

