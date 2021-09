Moeten ongevaccineerde leerlingen thuisblijven tijdens buitenlandse schoolreis?

De meeste leerlingen reizen in hun middelbareschooltijd een keer af naar het buitenland. Populair is Italië als bestemming, bijvoorbeeld voor gymnasiumleerlingen om de overblijfselen van de oude Romeinse cultuur te ontdekken. Italië kent echter vrij strenge coronaregels, net als Frankrijk. Zo moet je om musea of horeca te mogen betreden een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs kunnen overhandigen. Omdat ongevaccineerde leerlingen ook getest moeten worden voordat zij naar Nederland terugkeren, bestaat het risico dat zij in het buitenland positief getest worden en in quarantaine moeten.

Lyceum Oudehoven in Gorinchem kiest er daarom voor om ongevaccineerde leerlingen niet mee te nemen op reis. Zij zouden bij bezienswaardigheden een coronatest moeten afnemen en daarmee de rest van de groep ophouden. Dat is volgens hen ‘praktisch niet uitvoerbaar’. Voor ongevaccineerde leerlingen bieden ze daarom een alternatieve reisoptie binnen Nederland aan.

Regels

Het is niet de enige school die kampt met dit vraagstuk. Andere scholen besluiten om de buitenlandreis helemaal niet door te laten gaan. Zo zoekt de Ring van Putten, een school in Spijkenisse, een binnenlands alternatief voor de schoolreis. Zij hopen op deze manier een tweedeling tussen gevaccineerde en ongevaccineerde leerlingen te voorkomen.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het verboden om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren op schoolreis. Deze reizen moeten namelijk voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Of het wel is toegestaan om ongevaccineerde kinderen een reisoptie binnen Nederland te bieden, terwijl gevaccineerde klasgenoten naar het buitenland gaan, is niet duidelijk.

Meningen

Veel Twitteraars zijn van mening dat de hele buitenlandreis afgeschaft moet worden en dat er geen tweedeling tussen leerlingen mag ontstaan.

Deze Twitteraar vindt het daarentegen logisch dat ongevaccineerde kinderen niet mee mogen op buitenlandreis.

Praat mee

