Cynthia (42): ’Ik vind het fijn dat ik een leeftijdsloos gezicht heb’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ik ben iemand die niet met de klok leeft. Leeftijd is voor mij heel onbelangrijk. Dat kun je ook zien aan mijn verschillende vriendschappen. Sommige vrienden zijn in de twintig en sommigen dik in de vijftig. Ik maak geen onderscheid en kijk niet naar wat bij ’een bepaalde levensfase’ hoort. Tijdens mijn eerste zwangerschap was ik 22 jaar en druk bezig met het afronden van mijn scriptie. Misschien volgens de norm niet de ideale leeftijd om te beginnen aan kinderen, maar ik heb daar nooit naar gekeken. Ik studeerde, had alleen een leuke bijbaan en geen ’grotemensenbezittingen’ zoals een auto of enorm huis, maar het voelde gewoon goed. Waarom zou je dan wachten? Uiteindelijk kom je altijd op je pootjes terecht.”

Heb je een beautygeheim?

„Nee, ik rommel maar wat aan. Ik zweer niet bij bepaalde smeersels of crèmes. Tijdens de overgang van de zomer naar de winter voel ik wel dat mijn huid iets droger wordt. Ik smeer dan wat vaseline op mijn gezicht, maar daar blijft het bij. Ook mijn make-upritueel is heel bescheiden. Ik gebruik enkel mascara en een poedertje. Al zijn die twee dingen wel echt mijn essentials. Zonder ga ik de deur niet uit.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik wat jonger geschat. Ik heb een vrij rond gezicht: bolle wangen en grote ogen. Dat zorgt ervoor dat ik een jeugdige uitstraling heb. Als kind vond ik het verschrikkelijk. Op mijn achttiende werd ik vijftien geschat en op mijn vijfentwintigste moest ik nog mijn legitimatiebewijs laten zien als ik een fles wijn ging halen. Nu vind ik het fijn dat ik een leeftijdsloos gezicht heb. Als ik tegen vreemden zeg dat ik een zoon van negentien heb, zie ik gewoon dat ze met stomheid zijn geslagen. Dat blijft leuk!”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn haar, het springt alle kanten op en zit eigenlijk nooit zoals ik wil, maar dat vind ik juist zo leuk. Het heeft een eigen leven! In mijn puberteit had ik een hekel aan mijn krullen en droeg ik mijn haar het liefst zo strak mogelijk naar achteren. Ik ging dan elke dag met een flinke pot gel in de weer. Gelukkig was dit maar een fase, want mijn losse krullen staan mij een stuk beter.”

Waarmee ben je minder blij?

„Veel mensen zouden denken dat ik meteen mijn buik zou zeggen, want mijn zeven zwangerschappen hebben mijn lichaam beïnvloed. Mijn figuur is er niet beter van geworden, maar ook zeker niet slechter. Ik ben dol op zwanger zijn. De kilo’s, misselijkheid, ik neem het allemaal voor lief. De extra energie die ik ervoor terugkrijg is geweldig! Tijdens mijn zwangerschappen heb ik energie voor tien.”

„Het zit mij eerder dwars dat ik geen grip heb op het medische gedeelte van mijn lichaam. Ik heb veel pijn in mijn gewrichten, maar de artsen weten na tientallen jaren nog steeds niet wat dat veroorzaakt. Voor mij blijft dat heel frustrerend.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Het leven is een soort van stroom. Ik leef niet van doel naar doel. Je hebt geen grip op wat er om je heen gebeurt. Daarom zou ik nooit zeggen dat ik ben waar ik had willen zijn. Dat betekent echter niet dat ik niet heel dankbaar ben voor waar ik nu sta. Ik heb een geweldig gezin, een leuke baan en veel lieve mensen om me heen. Natuurlijk heb ik nog bepaalde doelen, maar daar houd ik me niet te stevig aan vast. Ik wil bijvoorbeeld weer gaan studeren. Lukt dat niet? Dan is dat ook prima. Het leven loopt zoals het loopt. Je moet jezelf niet een te hoge druk opleggen, want dan raak je je levenslust kwijt.”

Heb je een levensles?

„Go with the flow. Je hebt niet overal invloed op. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf leert accepteren. Ik vind dat ook nog steeds lastig en werk daar iedere dag aan. Dat is wel de manier om je waardevol te voelen. Ga niet pas in die bikini als je tien kilo kwijt bent, maar doe het nu! Het maakt niet uit wat anderen van je vinden. Je bent goed zoals je bent.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.