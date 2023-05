Praat mee: Moet het doorsturen van gewelddadige filmpjes strafbaar worden?

Van de recente mishandeling op station Bijlmer ArenA in Amsterdam circuleert nog altijd beeld rond op sociale media. De video's, waarin een man door een groep jongeren in elkaar wordt geslagen en vervolgens op het spoor wordt geduwd, hebben al meer dan een miljoen weergaven. Voor het CDA en de PvdA is de maat vol. Zij willen dat het online verspreiden van beelden van grof geweld strafbaar wordt. In een wetsvoorstel pleiten de partijen voor een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een boete van maximaal 9000 euro.

Extra pijnlijk

„Als je hulp nodig hebt, wil je dat iemand een hand uitsteekt, niet zijn telefoon pakt om je te gaan filmen”, zeggen Tweede Kamerleden Anne Kuik (CDA) en Songül Mutluer (PvdA) tegen Het Parool. „We kennen heel veel afschuwelijke voorbeelden van kwetsbare slachtoffers die online worden gezet.”

Andere partijen reageren positief op het voorstel. Zo zegt CU-partijleider Mirjam Bikker: „Het is verschrikkelijk als je slachtoffer wordt van geweld. Het is extra pijnlijk als de beelden daarvan dan nog jaren op het internet rondzingen.” Wel worden er vraagtekens geplaatst bij de uitvoering van het plan. „Ik ben bang dat het een dode letter wordt. Hoe gaat dit gehandhaafd worden?”, stelt D66-Kamerlid Hanneke van der Werf. „Tegelijkertijd zie ik ook niet echt een beter alternatief.”

Primitief wezen

Het Parool vroeg verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen waarom mensen incidenten filmen. „De mens heeft van nature een overlevingsmechanisme dat alle gevaren in de gaten houdt. Dingen die fout gaan, zien we als een gevaar en zijn daarom interessant om te volgen”, legt hij uit. Verder zouden menselijke geluksgevoelens gebaseerd zijn op een fictieve rangorde. „We willen met z’n allen op de top van de grote apenrots staan en laten zien dat we interessanter of beter zijn dan wie dan ook.”

Woordvoerder Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland begrijpt dat het vastleggen van incidenten met een telefoon automatisme is geworden. Toch noemt hij het verspreiden van beelden waarop slachtoffers staan een ’ernstige privacyinbreuk die strafbaarstelling noodzakelijk maakt’. „Slachtoffers kunnen bovendien door onverwachte confrontatie met de beelden geestelijke schade oplopen”, vertelt Heerkens. „Dergelijke beelden zijn niet meer van het internet te verwijderen en achtervolgen hen de rest van hun leven.”

