Arjanne (37) viel op eigen kracht 106 kilo af

Voel jij je leeftijd?

„Tegenwoordig voel ik mij jonger, maar dat is weleens anders geweest. Als klein meisje kampte ik al met ernstig overgewicht en toen ik eenmaal ging puberen besteedde ik al mijn geld aan afvalmethodes, pillen en shakes. Ik heb elk mogelijk dieet gevolgd, maar niks hielp. Ik dacht dat slank zijn niet voor mij was weggelegd, maar uiteindelijk is het mij toch gelukt.”

„Drie jaar geleden besloot ik het afvallen nog één keer een kans te geven. In een boekje schreef ik op hoe ik mij voelde en wat ik op een dag at. Ik ging ’s avonds laat in het geheim wandelen, omdat ik mij zo schaamde voor mijn gewicht. Ik wilde niet dat andere mensen zouden denken: ’Gaat zij wéér proberen af te vallen? Dat houdt ze toch niet vol’.”

„Uiteindelijk ben ik volledig op eigen kracht 106 kilo kwijtgeraakt in drie jaar tijd. Inmiddels sport ik vier à vijf keer in de week en heb ik een uitgebalanceerde levensstijl. Ik had altijd al veel energie, maar nu ik zo veel ben afgevallen, sta ik weer midden in het leven. Voor mijn gevoel moet ik de jaren waarin ik zo veel overgewicht heb meegedragen weer inhalen. Vroeger haatte ik verjaardagsfeestjes en drukke restaurants en terrassen, maar tegenwoordig probeer ik volop van het leven te genieten en ben ik zelfverzekerd.”

Heb jij een beautygeheim?

„Mensen zeggen vaak dat ik straal. Dat komt waarschijnlijk doordat ik zoveel mogelijk probeer te genieten. Als je overal van kunt genieten, straal je dat ook uit. Toch heb ik ook hele moeilijke periodes gehad, waarin het geluk ver te zoeken was. Mijn zoon heeft ernstige hart- en longproblemen, een afweersysteem dat niet werkt en hij ziet maar voor 2 procent. Hij heeft veel op de kinder-IC gelegen en op zulk soort momenten grijp je al snel naar het eten. In een ziekenhuis wordt ook vaak ongezond en makkelijk eten verkocht en dat zorgde er weer voor dat de kilo’s er maar bij bleven komen. Voor mijn zoon en mijn eigen gezondheid heb ik uiteindelijk het roer omgegooid en ben ik dus enorm gaan afvallen. Sindsdien voel ik mij een stuk beter en gelukkiger.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Toen ik nog zo zwaar was, schatten mensen mij 15 jaar ouder, maar nu word ik juist jonger geschat. Sinds ik zoveel ben afgevallen word ik sowieso niet meer herkend op straat. Mensen vragen mij dan hoe het met mijn ’stevige zus’ gaat, terwijl ik helemaal geen zus heb.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Ik moet toegeven dat ik dat nog steeds een lastige vraag vind, maar ik denk mijn stralende lach. Vaak complimenteren mensen mij daar ook mee. Ik ben momenteel ook echt gelukkig. Nadat ik zo veel ben afgevallen, wilde ik anderen verder helpen. Ik heb een afvalprogramma ontwikkeld, waarbij ik andere mensen begeleid. De resultaten zijn erg goed. Als mijn programmavolgers zich happy voelen, ben ik ook gelukkig.”

Waarmee ben je minder blij?

„Als vrouw heb je altijd dingetjes waar je minder blij mee bent en ik heb die zeker. Ik haat bijvoorbeeld mijn dikke billen. Veel mensen zeggen: ’dat wil ik ook’. Maar het blijft voor mij een soort terugkoppeling naar vroeger. Het herinnert mij aan mijn oude lichaam.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mensen vinden het bewonderenswaardig dat ik zo veel ben afgevallen. Ik krijg dus voornamelijk complimentjes over hoe goed ik er nu uitzie. ’Werkt die andere blonde dame hier niet meer?’, hoor ik regelmatig op mijn werk. Eigenlijk weet ik dan al dat ze mij bedoelen, maar ze herkennen mij gewoon niet meer. Stiekem vind ik dat ook wel een compliment.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik leg de lat voor mezelf heel hoog. Er zijn altijd dingen die ik beter of anders zou willen. Ik ben nou eenmaal niet snel tevreden. Momenteel sport ik 4 à 5 keer per week en hopelijk blijf ik het volhouden. Eigenlijk zou ik er toch nog wel een paar kilo af willen. Waar een wil is, is een weg, dus dat gaat mij ook zeker lukken.”

Wat houdt je jong?

„Probeer te genieten van de dingen waar je mee bezig bent. Geniet ook van je werk, dat zorgt voor een jonge geest. Hiernaast is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Eet gezond en beweeg voldoende. Mensen vergeten vaak dat bewegen niet alleen belangrijk is voor je lichaam, maar ook voor je geest.”

Heb je nog een levensles?

„Wees je bewust van wat je in je mond stopt en geniet van de kleine dingen. Als ik het kan, kan iedereen het. Ik was namelijk echt een hopeloos geval en toch is het mij gelukt om die kilo’s kwijt te raken.”

