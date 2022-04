Kun jij je verheugen op een meevallertje? Je horoscoop vertelt het!

Ram (21 maart – 20 april)

Dit is een perfecte periode om je nieuwe plannen uit te werken. Zowel op persoonlijk als zakelijk vlak doen zich kansen voor, en op financieel gebied is er ook vooruitgang te verwachten. Wel is het verstandig om je uitgavepatroon te veranderen. Je bent soms iets te nonchalant met geld uitgeven.

Stier (21 april – 21 mei)

Als het om geld gaat, kun je een leuke meevaller verwachten. Op persoonlijk gebied ben je vooral aan verandering toe. Wat zint je al een poosje niet? Hoogste tijd om dit nu aan te pakken. Binnen de familie zijn er wat strubbelingen op komst, mede dankzij andermans korte lontje. Kalm blijven helpt.

Tweelingen (22 mei – 21 juni)

Op je werk is het flink aanpoten en ook op sociaal gebied rijzen je afspraken de pan uit. Ga niet over je grenzen heen en doe even pas op de plaats als je merkt dat je prikkelbaar wordt. En ga eens na: is het geven en nemen in de liefde nog netjes in balans? Qua financiën ga je er in elk geval op vooruit.

Kreeft (22 juni – 22 juli)

Je vindt het lastig om je werk met thuis te combineren, maar het is nu vooral je carriПre die wat meer aandacht nodig heeft. Er doen zich mooie kansen voor op dit gebied die je niet snel nog eens zult krijgen. Zonde om die te laten lopen. De financiële tegenvaller die je voor je kiezen krijgt, blijkt achteraf minder erg dan je dacht.

Leeuw (23 juli – 23 augustus)

Op het werk doet zich een situatie voor die indirect gunstig voor je uitpakt. Zorg voor voldoende nachtrust en wees alert zodat je er direct op kunt inspringen. Sowieso kan je gezondheid wel een opkikker gebruiken, dus zorg goed voor jezelf. Thuis zijn er reparaties nodig, maar de kosten vallen mee.

Maagd (24 augustus – 23 september)

Een meningsverschil tussen jou en je partner loopt hoog op, maar het heeft wel een positief effect op jullie seksleven. Jullie vrijen de pannen van het dak tijdens het goedmaken! Op sociaal gebied is het een goed moment voor een verzoening. Qua werk kun je het beter iets rustiger aan doen.

Weegschaal (24 september – 23 oktober)

Je zit lekker in je vel. Hierdoor verval je wel weer gemakkelijk in oude, slechte gewoontes. Blijf werken aan je fitheid, eet gezond en drink met mate. Qua liefde is dit een goede periode, qua vriendschap valt er onenigheid te verwachten. Op je werk nemen mensen ontslag waardoor er onrust ontstaat.

Schorpioen (24 oktober – 22 november)

Aan aandacht geen gebrek, maar als die van iemand komt die niet je partner is, zou het nog weleens spannend kunnen worden. Financieel zit je goed, op het persoonlijke vlak kun je wel wat rust gebruiken. Bereid je voor op een verandering op het werk, grote kans dat je een andere functie krijgt. En dat kan ook heel goed uitpakken.

Boogschutter (23 november – 21 december)

Je bent stressgevoelig, waardoor je je fysiek wat minder prettig voelt. Mogelijk is hierdoor je weerstand lager. Qua werk komen er diverse mogelijkheden voorbij, waardoor je er financieel goed voor staat. In de liefde is er helaas gedoe. En als je kinderen hebt, hebben die nu meer aandacht nodig.

Steenbok (22 december – 20 januari)

Je hebt moeite met ontspannen. Alleen daarom al zou het fijn zijn om een weekendje of weekje weg te gaan. Laat als het even kan ook je telefoon uit of blijf in elk geval offline. In de liefde is er even wat onrust, maar na een goed gesprek kunnen jullie weer met een schone lei beginnen.

Waterman (21 januari – 19 februari)

Iemand is blij met je en gunt je iets extra’s in de vorm van een cadeau, bonus of financiële gift. Als je iets nieuws wilt gaan leren is dit het juiste moment, studeren kost je nu weinig moeite. Aan afspreken met vrienden heb je even wat minder behoefte, aan meer tijd met je geliefde des te meer.

Vissen (20 februari – 20 maart)

Jij bent heel sociaal, maar zorg dat de problemen van je vrienden niet de jouwe worden. Verder zit je boordevol inspiratie en dat maakt dit een perfect moment voor het uitwerken van nieuwe projecten. Op zakelijk en financieel gebied gaat het je ook voor de wind. Wees wel extra zuinig op je computer en telefoon, de kans op een crash is groot.

