Praat mee: Gekwetst door Moederdagadvertenties, worden we te gevoelig?

Waar Moederdag voor velen wordt aangegrepen om moederlief in het zonnetje te zetten, laten anderen de feestdag liever aan zich voorbij gaan. Zo meldt marktonderzoekbedrijf Ipsos dat zeven op de tien Nederlanders online advertenties over zwangerschap en ouderschap vervelend vinden. Bijna 40 procent van de respondenten vindt online advertenties over dit onderwerp nog eens extra kwetsend in aanloop naar Moederdag.

Pijnlijk

De advertenties zouden pijnlijk zijn voor mensen die, ondanks een sterke kinderwens, zelf geen kinderen kunnen krijgen. Ook mensen die bijvoorbeeld een ouder of verzorger hebben verloren, kunnen er moeite mee hebben.

Een paar jaar geleden sprak Sanne Vogel zich hierover uit bij RTL Late Night. „Voor mensen met een kinderwens die moeilijk zwanger kunnen worden, of een kindje zijn verloren, kunnen deze advertenties extra kwetsend zijn”, zei de actrice destijds. „Jaren geleden, tijdens mijn eerste zwangerschap, hebben we na vier maanden afscheid moeten nemen van ons kindje. Reclame over ouderschap en zwangerschap hebben mij enorm geraakt.”

Oplossing

Ook advertenties met onderwerpen als daten en diëten worden geregeld als moeilijk bestempeld. Als opdrachtgever van het onderzoek moedigt Google mensen aan hun privacyinstellingen goed in te stellen. Op deze manier kunnen gebruikers namelijk aangeven wat voor advertenties zij niet willen zien.

Martijn Bertisen, Directeur van Google Nederland, zegt dat meer dan de helft van de Nederlanders zich zorgen maakt over hun online privacy en persoonlijke data. „Met dit onderzoek laten we gebruikers zien wat er mogelijk is als je je privacy instellingen goed instelt. In het Advertentiecentrum is onder andere in te stellen welke gegevens worden gebruikt, welke gevoelige onderwerpen beperkt kunnen worden en hoe je gepersonaliseerde advertenties uitschakelt”, stelt Bertisen.

