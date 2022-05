Daghoroscoop 5 mei - Ga een film zien of lees een boek, Vissen!

VANDAAG JARIG

Het lijkt geen uitgesproken romantisch jaar te worden; jouw liefdesleven blijft stabiel, maar weinig enerverend. De focus is vooral op je gericht en je persoonlijke belangen. Je zult nog onafhankelijker willen opereren dan je normaal al doet. Vrijgezellen zullen dit jaar waarschijnlijk niet trouwen.

RAM

Als je recent veel van jezelf hebt geëist kun je daarvan nu de gevolgen ondervinden. Iemand die met je meeleeft kan je voor een ontspannen weekend uitnodigen. Het enige wat je daarvan kan weerhouden is, dat je nog liever thuisblijft.

STIER

Het zal de moeite waard blijken een expert in te huren op het gebied van reclame of public relations. Ook een vroegere mentor kan van onschatbare waarde zijn voor jouw carrière. Door een taal te leren nemen je kansen op elk gebied toe.

TWEELINGEN

Zorg tot en met juni goed voor jezelf. Je kunt onbewust voor iets bang zijn of je bent moe waardoor sportieve prestaties dan ook tegen zullen vallen. Incasseer geld dat anderen je schuldig zijn. Maak een afspraak voor een check up.

KREEFT

Jouw houding ten opzichte van je werk en collega’s zal respect afdwingen. Dat in combinatie met de snelle manier waarop je problemen oplost plaatst je in een stabiele positie. Let op anderen en bied zo nodig een helpende hand.

LEEUW

Relatieproblemen kunnen je bezighouden; is er misschien ruzie ontstaan over het beheer van gezamenlijke fondsen? Handel niet te impulsief want dat kan langdurige gevolgen hebben. Vertrouwelijke informatie kan je opluchten.

MAAGD

Raffel je werk niet af. Als je fouten maakt of slechte kwaliteit levert lijdt je reputatie daaronder, of nog erger: je raakt jouw baan of klanten kwijt. Maak af wat nog maar half af is en maak korte metten met luie werknemers.

WEEGSCHAAL

Praktische belemmeringen kunnen persoonlijke wensen in de weg staan. Geef huis en gezin de tijd en aandacht die zij verdienen en mogen verwachten. Laat je gedrag een voorbeeld zijn en maak anderen gelukkig en tevreden.

SCHORPIOEN

Vandaag is misschien niets je te veel, maar leg jezelf wel aan banden. Gehuwden kunnen zich belemmerd voelen, maar dat gaat voorbij. Bekijk je leven eens vanuit het perspectief van je partner en de menselijke aard.

BOOGSCHUTTER

Je kunt voor een berg werk worden gezet en frustratie zal toeslaan als je met cijfers te maken krijgt. Gebrek aan concentratie zou vervelende gevolgen kunnen hebben. Let goed op je geld en eigendommen.

STEENBOK

Het zal geen moeite kosten een creatief concept of idee aan de man te brengen. Zorg er wel voor dat je elkaar goed begrijpt. Ga behoedzaam met je budget om. Uitgaan kan (te) veel gaan kosten. Blijf in dat geval lekker thuis.

WATERMAN

Een golf van luiheid kan het moeilijk maken jezelf te motiveren. Neem de tijd voor een goed ontbijt. Wat je vandaag te wachten staat kan veel van je eisen en iets wat je kwijt bent geraakt zal het allemaal niet gemakkelijker maken.

VISSEN

Maak het je gemakkelijk; veel dingen kunnen wachten. Ga een film zien, lees een boek. Luister naar muziek, droom wat weg. Je zult opknappen en je batterij kunnen herladen. Studenten zullen aanknopingspunten vinden in archieven.

